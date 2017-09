Spitalul bârlădean a rămas fără ”sponsor”. Firma care asigură serviciul de spălătorie nu mai vrea să presteze gratis și a cerut rezilierea contractului

de Mihaela NICULESCU și Simona MIHĂILĂ

Pentru Spitalul de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad, criza abia începe, municipalitatea locală fiind cea care l-a împins pe buza prăpastiei. Refuzul de neînțeles al primarului Dumitru Boroș de a nu cere Guvernului să aloce fonduri pentru plata datoriilor către furnizorii de servicii cu care spitalul bârlădean are contract, deși spitalul a solicitat în scris acest lucru la sfârșitul anului trecut, își arată colții. Precizăm că această solicitare pe care Boroș nu a vrut să o facă este un demers absolut normal, pe care îl fac anual toate autoritățile locale din țară, sprijinul financiar de la bugetul de stat fiind esențial pentru buna funcționare a spitalelor.

Întrucât spitalul de la Bârlad nu a cerut, Ministerul Sănătății nu a dat. Lipsa de implicare a primarului Boroș care a crezut, probabil, că hrana bolnavilor, spălarea lenjeriei, medicamentele și alte servicii pică din cer, a făcut ca în momentul de față, spitalul bârlădean să fie îngropat în datorii. Din cauză că, încă din primăvară susține serviciul de spălătorie cu fonduri proprii, iar spitalul spune că nu are bani să plătească, firma Axaserv, cea cu care spitalul bârlădean are contract pentru serviciul de spălătorie, a cerut rezilierea contractului în instanță, prin executor judecătoresc.

Practic, în ultimele 6 luni, suma pe care Axaserv a scos-o din buzunare pentru a spăla și dezinfecta rufele spitalului bârlădean depășește 4,5 miliarde de lei vechi.

”Am manifestat suficientă înțelegere. Suntem o firmă privată și nu avem nicio obligație să creditam la nesfârșit spitalul, în condițiile în care acesta manifestă rea- credință în achitarea facturilor restante. Menționez ca la spitalul din Bârlad plata facturilor către furnizori nu se face conform legii, adică în ordinea scadenței facturilor, ci preferențial către furnizori agreați. Avem și noi angajați, oameni care au copii, familii și așteaptă să își primească salariile la fel ca toți oamenii care muncesc. Și angajații noștri au copii care trebuie să meargă la școală, au datorii la bănci, au gospodării de ținut. Am fost nevoiți să întârziem cu plata salariilor, să îi sacrificăm pe ei pentru a nu pune spitalul în situația penibilă de a se prezenta în fața pacienților cu lenjerii murdare”, ne-a declarat Mihaela Nechita, administratorul SC Axaserv.

Decizia firmei este cu atât mai fermă cu cât conducerea spitalului ”Beldiman” i-a comunicat că nu are nicio soluție pentru a-i plăti datoria. În schimb, i-a trimis o notificare prin care îi atrage atenția că e obligată să-și onoreze contractul. De parcă, până acum nu spitalul a fost cel care nu și-a respectat obligațiile contractuale!

”Angajații noștri, care nu și-au încasat salariile de două luni, nu au, totuși, nicio vină. Sunt și ei oameni, locuitori ai Bârladului, la fel ca angajații spitalului. Firma Axaserv nu este sponsorul acestei unități spitalicești, nu este sclav pe plantația nimănui. Am făcut eforturi pentru achiziționarea permanentă a detergenților, a dezinfectanților și am suportat toate cheltuielile necesare susținerii activității din fonduri proprii. Nici noi nu primim nimic de pomană, de la nimeni. Consumabilele costă, service-ul costă, apa și curentul electric pe care le consumăm costă, angajații noștri nu sunt datori sa robotească gratis. Le plătim salariile și le virăm contribuțiile la bugetul de stat! Noi nu suntem bugetari ca să primim bani de undeva. Am făcut investiții de zeci de mii de euro, așa încât suntem în prezent singura spălătorie cu bariera igienică autorizată pentru unități medicale din oraș, suntem plătitori de taxe și impozite, contribuim la bunăstarea sectorului bugetar. E suficient!”, a adăugat Mihaela Nechita.

Spitalul cere bani de la oameni pentru achiziționarea unei mașini de spălat. Ce face Primăria Bârlad cu taxele și impozitele lor?



În consecință, Spitalul ”Beldiman” va trebui să găsească soluții pentru a-și spăla rufele. Surse din interiorul instituției ne-au spus că în spital a început o campanie de strângere de fonduri de la angajați pentru cumpărarea unei mașini de spălat. Până acum s-ar fi strâns în jur de 7.000 lei, însă drumul e lung, căci o mașină de spălat performantă, cu barieră igienică, care să corespundă standardelor în domeniu costă între 20.000 de euro și 30.000 de euro.

Nu toți angajații instituției privesc cu ochi buni demersurile exaltate ale celor care cred că spălarea și dezinfectarea lenjeriei dintr-un spital de urgență se face cu aceleași mijloace folosite în gospodăriile particulare. Principalii nemulțumiți sunt cei cu salarii modeste, deloc dispuși să-și rupă de la gură pentru a face pentru spital ceea ce statul român este obligat să facă.

Colecta pentru achiziționarea unei mașini de spălat va fi extinsă și la nivel de oraș. Pe principiul ”Dați un leu pentru Ateneu”, cetățenii Bârladului vor fi invitați să doneze bani la spital, pe lângă taxele și impozitele pe care le direcționează lunar la bugetul de stat, acela care trebuie să susțină sistemul public de sănătate.

