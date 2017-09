Trei milioane de lei, cheltuite de Primăria Vaslui pentru deschiderea în condiții optime a unităților de învățământ

Primăria Vaslui a cheltuit peste trei milioane de lei pentru deschiderea în condiții optime a unităților de învățământ din municipiul reședință. Edilul Vasile Pavăl a dat asigurări elevilor și profesorilor că va sprijini orice proiect național și internațional inițiat la nivelul unităților de învățământ, așa cum a făcut și în anii din urmă.

Noul an școlar a început în condiții optime pentru toți cei 12.000 de elevi și cele 1.700 de cadre didactice din municipiul Vaslui. Și asta după ce Primăria a investit în unitățile de învățământ din oraș peste trei milioane de lei, bani alocați de la bugetul local pentru lucrări de reparații și întreținere.

”Comunitatea noastră este pregătită să primească 12.000 de elevi în școli și tot atâția părinți care au griji și emoții pentru copii lor. Tot astăzi (n.r.-luni), peste 1.700 de cadre didactice își încep activitatea în noul an școlar. Noi, cei care suntem în cadrul comunității, am încercat să vă asigurăm ceea ce este necesar. Am acordat peste 3.500 de burse, am alocat peste trei milioane de lei pentru reparații și întreținerea unităților de învățământ”, a declarat primarul Vasile Pavăl la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Edilul municipiului reședință a dat asigurări elevilor și profesorilor ca va sprijini toate acele proiecte naționale și internaționale inițiate la nivelul unităților de învățământ, așa cum a făcut-o și până acum.

”Am fost partenerii dumneavoastră în orice proiect național și internațional și ne-am bucurat împreună de rezultatul muncii dumneavoastră, iar eu sunt mândru de elevi, de profesori, pentru că reprezentați Vasluiului. Eu doresc să-l faceți în continuare mai frumos, spiritual, cu bună credință. Să mergeți cu gândul frumos că vă suntem alături și suntem partenerii dumneavoastră. Un an bun, cu rezultate cel puțin la fel de bune ca în cel care s-a încheiat”, a mai adăugat primarul Vasile Pavăl.

