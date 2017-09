Picture taken 12 December 2006 shows a general view of the Romanian custom point with Moldova, Albita (360km east from Bucharest). 01 January 2007, Romania will become the east border of EU as it will join the EU with its neighbour Bulgaria. AFP PHOTO/DANIEL MIHAILESCU

Cu acte false la controlul de frontieră Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări cu privire la un cetățean ucrainean care a prezentat la controlul de frontieră documente false. Arthur T., în vârstă de 29 de ani, a vrut să treacă frontiera, luni, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion și o remorcă, ambele înmatriculate în România. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor care atestau efectuarea inspecției tehnice periodice pentru vehiculele în cauză, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că documentele prezentate la control nu îndeplinesc condițiile de formă și fond ale unora autentice, fiind false. În legătură cu cele constatate, bărbatul a declarat că nu are cunoștință despre faptul că documentele prezentate la controlul de frontieră sunt false sau falsificate, el având doar calitatea de angajat al firmei care are autovehiculele în proprietate. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de fals. (G.P) Share: Facebook

