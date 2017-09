Ziar color cu și despre primarul Boroș, pe banii bârlădenilor

de Mihaela NICULESCU

După ce, la începutul mandatului și chiar după câteva luni de la preluarea acestuia, primarul Dumitru Boroș declara răspicat că bugetul local nu mai permite sub nicio formă continuarea apariției publicației Primăriei, „Actualitatea Bârlădeană”, ca prin farmec ziarul a reapărut zilele acestea. Foarte preocupat de imaginea nu tocmai bună pe care o are în presa locală, cu excepția cotidianului de curte, Dumitru Boroș nu a mai putut rezista tentației de a-și face singur reclamă în publicația Primăriei și a decis reluarea apariției ziarului. Ce prilej mai potrivit se putea ivi decât împlinirea unui an de când, cu grație, conduce destinele orașului.

Bugetul amărât al Primăriei, pe care-l invoca în urmă cu câteva luni, permite acum, se pare, alocarea a cel puțin 2.000 de lei lunar pentru tipărirea „Actualității Bârlădene” într-un tiraj de 2.000 de exemplare. Dintr-odată s-au găsit bani! Ce nu face omul pentru imaginea lui?!

Constantin Nițuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei, ne-a declarat că tipografia unde apare ziarul are un preț foarte bun, de doar 1 leu per exemplar color, adică acea sumă cu care erau tipărite în mandatul fostului primar 2.000 de exemplare, alb-negru, însă!

Așadar, bârlădenii care au trecut ieri prin Primărie au putut lua gratis ziarul de la intrare și, în cazul în care l-au și citit, au aflat care a fost activitatea prolifică a primarului, la un an după ce a fost ales.

Primul număr al „Actualității Bârlădene” apărut de când Boroș ocupă fotoliul de primar este dedicat raportului de activitate al acestuia. Toți cei care l-au votat dar și ceilalți cetățeni ai orașului pot vedea în culori vii care sunt obiectivele realizate, în curs de realizare sau în perspectiva realizării, câte dintre acestea sunt inițiate în acest an de mandat și câte au fost inițiate în mandatul anterior. În paginile viu colorate se întrezăresc, menționate ici-acolo, câteva obiective palide care îi aparțin. Majoritatea sunt proiecte care n-au fost începute în mandatul său dar pe care și le atribuie.

În deschiderea ziarului este prezentat un comunicat semnat de Dumitru Boroș, în care își manifestă speranța ca diaspora bârlădeană, un vector important al dezvoltării economiei locale, să își îndrepte ochii și pașii către orașul natal. Boroș are încredere că măcar o parte din bârlădenii plecați în afară se vor întoarce în Bârlad, pentru că vor fi încurajați să deschidă afaceri profitabile atât pentru ei, cât și pentru comunitatea locală.

Referitor la cele 1.500 de locuri de muncă pe care s-a angajat în campania electorală să le creeze la Bârlad, Boroș nu amintește în ziarul casei decât că în decembrie 2016 a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea „Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea locurilor de muncă, prin acordarea de reduceri la plata impozitelor și taxelor”. Efectul acestui proiect a fost exact zero! După un an de la preluarea mandatului, nu numai că nu s-au creat noi locuri de muncă, ci sute de oameni și le-au pierdut. Angajări s-au făcut doar în mediul bugetar. Într-un an de mandat, primarul a făcut 36 de angajări la Primăria Bârlad, asta în urma plecării unor angajați prin demisie, pensionare, sau cu acordul părților. Toate, evident, cu pile.

Investiții vechi, asumate de Boroș

În celelalte pagini edilul face referire la lucrările de canalizare din Munteni și Podeni, parte a unui proiect inițiat în alt mandat, la investițiile pe care le-a făcut în unitățile de învățământ, multe începute în anii anteriori, la alocarea celei mai mari sume din istoria Bârladului, 20 milioane de lei, Spitalului „Elena Beldiman”, instituție amenințată cu declasificarea, dar și la alte mici obiective care, într-adevăr, sunt realizate în propriul mandat.

„Perlele” coroanei sunt câteva mici investiții realizate la Grădina Zoologică: o cameră frigorifică pentru conservarea cărnii și un fânar acoperit pentru 30 de tone, reparații la pavilionul acvatic. “Bomboana de pe colivă” este achiziționarea unei cămile cu două cocoașe.

Bârlădenii mai sunt informați că edilul șef se ocupă îndeaproape de gestionarea câinilor fără stăpân, de realizarea monumentului eroilor, a Casei „Alexandru Ioan Cuza” și a Centrului de Informare și Documentare privind perioada comunistă (Casa „Gheorghe Gheorghiu Dej”).

Nu au fost uitați nici tinerii fără locuințe, care, deși nu au primit până acum nici un răspuns la cererile lor, au motive de bucurie pentru că în viitor (nu știm cât de îndepărtat), 250 de familii vor primi terenuri pentru case.

Pe ultima pagină a publicației lunare „Actualitatea Bârlădeană”, prea puțin actuală, sunt menționate două obiective „de rezistență” ale edilului, realizate în întregime de Dumitru Boroș: marcarea Zilei Universale a Iei și declararea municipiului Bârlad ca Oraș al rugby-ului.

