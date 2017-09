EXCLUSIV Trattoria Da Vinci, restaurantul ales de Principesa Margareta și Principele Radu în cele două zile cât au stat la Bârlad. Ce au mâncat Altețele Regale și ce au scris în Cartea de impresii și păreri a localului

de Simona MIHĂILĂ

În ciuda circumstanțelor triste care au prilejuit, zilele trecute, sosirea la Bârlad a Altețelor Lor Regale Principesa Margareta și Principele Radu Duda, prezența lor va rămâne, fără doar și poate, în istoria meleagurilor tutovene. Este pentru a patra oară când cuplul princiar poposește la Bârlad: în două vizite oficiale (2006 și 2009) și la înmormântările părinților Principelui Radu (Rene Duda – noiembrie 1999 și acum, Gabriela Eugenia Duda).

De fiecare dată, bârlădenii i-au primit cu bucurie și cu drag, dar și cu multă curiozitate. Nu e de ici-colo ca un oraș de provincie modest și ponosit, precum Bârladul, să primească vizita membrilor Casei Regale a României. E lesne de înțeles, așadar, că întrebările, presupunerile, comentariile în legătură cu amănuntele șederii lor aici nu au întârziat să apară.

În cele două zile care au precedat funeraliile Gabrielei Duda (12 și 13 septembrie), cuplul princiar împreună cu personalul care l-a însoțit, dar și fratele și cumnata Principelui Radu s-au cazat la Hotel ”Premier”. În ceea ce privește masa, întreaga familie a ales Restaurantul Trattoria da Vinci, cunoscutul local bârlădean cu specific italian, situat pe strada Dr. Codrescu, lângă Biserica Sf. Ioan, unde pe 12 septembrie oaspeții au servit cina, iar în ziua următoare, atât masa de prânz, cât și cina.

”Am avut surpriza să descopăr niște oameni extraordinari. De o modestie, de o măsură, de un firesc incredibile”

Prezența Altețelor Lor Regale și a celor care i-au însoțit a fost catalogată de către reprezentanții restaurantului drept o onoare.

”Pentru Tratoria Da Vinci, faptul că am avut această înaltă onoare de a fi gazdele unor musafiri atât de prețioși nu poate fi decât o mândrie. Pentru mine a fost o experiență unică. Amintirea acestor două zile nu se va șterge probabil niciodată din mintea mea. O dată pentru că mi s-a dat șansa de a o servi pe Principesa Moștenitoare Margareta și pe Principele Radu Duda, și apoi pentru că am avut surpriza să descopăr niște oameni extraordinari. De o modestie, de o măsură, de un firesc incredibile”, a declarat, pentru Est News, Sorin Dîlcu, managerul Restaurantului Trattoria Da Vinci.

Acesta spune că a avut surpriza de a nu fi fost pus nicio clipă în dificultate de vreunul dintre înalții oaspeți. Nu au cerut să fie conduși și separeul restaurantului, preferând să servească masa afară, pe terasă. Au comandat doar dintre felurile de mâncare cuprinse în meniul restaurantului, fără a pretinde ceva special.

”Este adevărat, fără falsă modestie, că meniul nostru are meritul de a acoperi cele mai diverse gusturi în materie de mâncare italiană. De la feluri simple, până la feluri sofisticate. Nu am avut nicio emoție că ne-ar fi putut prinde descoperiți, iar acest lucru este cunoscut de toți clienții care ne-au trecut pragul de-a lungul anilor. Dar tot atât de adevărat este și că Altețele Lor Regale s-au dovedit a fi de un rezonabil la care nu m-aș fi gândit”, a mai spus managerul de la Trattoria.

Rai de Murfatlar, vinul de desert preferat de către membrii familiei regale

În prima seară, Principesa Margareta a servit ravioli cu spanac, în timp ce Principele Radu a comandat somon la grătar și salată greca. La desert au ales câte o felie

de tort de mere, respectiv tort de ciocolată în trei culori (Trattoria Da Vinci este cunoscut în Bârlad ca având permanent la dispoziția clienților mai multe sortimente de tort, toate pregătite doar din produse naturale de către bucătarii restaurantului și expuse în vitrinele frigorifice).

A doua zi, la prânz, au comandat frigărui cu creveți la grătar pe pat de rucola, salată Greca și cartofi la cuptor cu rosmarin, iar la cină au servit Spaghetti aglio olio e peperoncini, adică spaghete cu ulei de măsline și ardei iute (cea mai simplă rețetă de spaghete cunoscută). La desert au ales tiramisu.

Singura extravaganță pe care și-a îngăduit-o cuplul princiar a fost vinul de desert, un soi pe care deși nu s-au așteptat, au avut surpriza să-l găsească în vinoteca restaurantului Trattoria Da Vinci. Este vorba de Rai de Murfatlar Grand Reserve 2001, Ediție limitată.

”Principele Radu a întrebat, evident fără a avea așteptări, dacă din întâmplare, dar numai din întâmplare ar putea găsi la noi acest vin. Mi-a mărturisit că este vinul de desert preferal al Majestății Sale Regele Mihai și că în vinoteca acestuia se mai află în acest moment 50 de sticle. Am fost extrem de fericit să îi confirm că și vinoteca nostră mai conține 4 astfel de sticle de vin. Evident, Altețele Lor Regale au fost de-a dreptul încântate. Au comandat o sticlă și au savurat-o împreună cu grupul care i-a însoțit”, ne-a mai povestit Sorin Dîlcu.

Bucuria reprezentanților restaurantului bârlădean a fost peste măsură atunci când cuplul princiar a lăsat câteva rânduri în Cartea de impresii și păreri a restaurantului.

”Vă mulțumim pentru ospitalitate și pentru alesele feluri de mâncare. Vinurile au fost de cea mai bună calitate, ca și serviciul și atmosfera caldă a serilor și prânzurilor din lunile toamnei bârlădene” – acestea sunt rândurile așternute de fiica și ginerele celui din urmă rege al României, într-un caiet de impresii de la Trattoria Da Vinci, restaurantul căruia i-au făcut cinstea de a-l alege pentru două zile din viața lor.

