“Fight Club Titans” Bârlad a cucerit 20 de medalii la Bucharest Open

Sportivii de la “Fight Club Titans” Bârlad au făcut furori la Bucharest Open, competiție la care au cucerit în weekend nu mai puțin de 20 de medalii. Cele mai multe, 14, au fost de aur, alte cinci au fost de argint și una de bronz. Peste 180 de sportivi din cinci țări s-au luptat pentru medalii la București.

Clubul bârlădean a participat la copii cu 12 sportivi. Nicolas Rășcanu a cucerit aurul la categoria 5 ani, 23 kg.

Mihai Gheghici a luat la categoria 5 – 6 ani, 18 kg – gi aurul și la no – gi argintul.

Andrei Mimbler a luat la categoria 6 ani, 23 de kilograme aurul la no – gi și argintul la gi.

Raul Roman a luat aurul la categoria 7 ani, 20 kg.

Rusu Andrei a urcat pe prima poziție a podiumului la categoria 11 ani, 31 kg – gi.

Fabrizio Pușcașu a luat și el cea mai prețioasă medalie, la 9 ani, 30 kg.

Denis Mocanu a luat aurul la categoria 10 ani. 34 kg.

O altă medalie de aur a fost cucerită la categoria 26 de kilograme. Andreea Papuc a luat aurul la categoria 30 de kg.

Alexandra Tibuleac a fost prima la categoria 10 ani, 34 de kg. La aceeași categorie Andreea Papuc a luat argintul.

ulia Dumitru a luat argintul la categoria 36 kg.

Alberto Diea a cucerit podiumul de două ori la categoria 50 kg, atât la gi cât și la no – gi.

Ștefan Bulgaru a luat bronzul la categoria 50 kg. Ștefania Arustei, 13 ani, a luptat la categoria 16 ani, -60kg gi și a cucerit aurul.

Toni Juravlea a luat argintul la categoria 26 kg.

“Fight Club Titans” Bârlad s-a prezentat la adulți cu doi sportivi debutanți. Amândoi s-au descurcat foarte bine și au urcat pe podium. Ionuț Rotaru, 18 ani, a luat două medalii de aur la categoria 70 kg, fiind cel mai bun atât la gi cât și la no – gi. Iulian Dumitru a luat argintul la categoria 64 kg.

“Am avut parte de o experiență plăcută și suntem foarte mulțumiți de rezultatele sportivilor cu care ne-am prezentat. Am reușit o performanță extraordinară cu toate că am participat cu sportivi care sunt antrenați în cadrul clubului nostru de mai puțin de patru luni. Am avut parte și de un debut impresionant al adulților noștri de 18 ani. Le mulțumim părintilor pentru încredere și sacrificiile făcute”, a declarat pentru Est News Marian Rădoi, unul dintre antrenorii “Fight Club Titans” Bârlad.

“Fight Club Titans” Bârlad este singurul club de Brazilian jiu-jitsu din întreg județul, cu o activitate de peste 6 ani. Copiii au deja rezultate extraordinare deși practică această disciplină sportivă de mai puțin de un an.Clubul bârlădean face parte din Echipa ICON ROMÂNIA , parte din ICON JIU – JITSU TEAM, una din Top 10 in Lume. Aceasta are filiale în alte peste 20 de state precum Regatul Unit al Marii Britanii, Brazilia, Olanda, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Germania, Suedia, Algeria, Hong Kong, Noua Zeelandă, Rusia, Mexic, Belgia, Grecia, Franța, Norvegia sau Elveția.

“Este un sport in ascensiune. Multe cluburi explorează BJJ , dar foarte puține înțeleg sportul . Avem rezultate excelente naționale și internaționale. În curând începem un concept nou, unic în țară”, ne-a mai declarat Marian Rădoi. (George PROCA)

Comments

comments