Gol de generic marcat de bârlădeanul Andrei Ciobanu în Liga 1, sub privirile selecționerului echipei naționale

Fotbalistul bârlădean Andrei Ciobanu rămâne în lumina reflectoarelor după ce a reușit o minunăție de gol în partida pierdută de Viitorul Constanța în deplasare la Astra Giurgiu, scor 3 – 1, în Liga 1. În tribune a fost prezent și Cosmin Contra, noul antrenor al echipei naționale de fotbal. Cu evoluții ca cea din ultimele partide, fără cusur, acesta ar putea să își câștige în curând prezența în echipa națională de seniori a României. Acesta valorează momentan 100.000 euro pe transfermarkt.com, cel mai renumit site de profil pentru evidența creșterii sau scăderii valorii fotbaliștilor. Cu siguranță această sumă va crește cu cât va prinde mai multe minute și va intra în atenția unor echipe de tradiție din fotbalul românesc sau chiar european.

Andrei Ciobanu a egalat în minutul 37, după ce a executat maiestuos o lovitură liberă de la 24 de metri. A transformat în plasa laterală, fără șansă pentru portarul echipei adverse. Oferind siguranță echipei sale a rămas pe teren până în minutul 70 când a fost înlocuit de Bradley de Nooijer.

Ce surprinde și arată încrederea pe care o are în el Gheorghe Hagi este faptul că Andrei Ciobanu a fost folosit în ultima etapă pe postul de fundaș lateral deși este mijlocaș lateral ofensiv. Astfel aduce un mare plus pe faze de atac a echipei sale demonstrând în același timp că face bine și faza defensivă dacă situația o cere. Cum a substituit în teren prezența lui Romario Benzar, transferat la Steaua București, atenția asupra prestațiilor sale a fost una care cu siguranță a atras atenția.

“A fost un meci greu dar trebuia să obținem cele trei puncte. Am avut mai multe ocazii decât adversarii. Dacă eram un pic mai concentrați în fața porții reușeam să obținem un rezultat pozitiv.A fost primul meci în care am evoluat pe postul de fundaș dreapta. Sper să mă antrenez în continuare la fel de bine și să îmi determin antrenorul să îmi ofere cât mai multe minute pe teren. M-am simțit bine pe noul post și fac față pe faza defensivă deși mai sunt unele lucruri cu care trebuie să mă pun la punct. Vreau să îmi fac treaba cât mai bine, pe orice post crede de cuviință antrenorul că este nevoie de mine”, a declarat pentru Est News Andrei Ciobanu.

Astra Giurgiu este momentan o amintire extrem de plăcută pentru Andrei Ciobanu care a debutat cu gol în Liga 1 în play-off-ul sezonului 2015 – 2016 al Ligii I, chiar împotriva giurgiuvenilor. Acesta a intrat pe teren în tricoul formației FC Viitorul Constanța în minutul 77, înlocuindu-l pe De Lucas și a avut nevoie de doar cinci minute pentru a face diferența. Acesta a intrat pe teren în tricoul formației FC Viitorul Constanța în minutul 77, înlocuindu-l pe De Lucas și a avut nevoie de doar cinci minute pentru a face diferența. A primit o pasă de peste 60 de metri de la Florin Tănase, a preluat foarte bine, a intrat în careu după care a finalizat cu un șut la colțul lung din interiorul careului, cu care l-a învins pe Lung. Și atunci Andrei Ciobanu a marcat golul de onoare a echipei sale, care a primit tot trei goluri.

“Am pierdut un meci pe care l-am controlat, am avut ocazii, trebuia sa marcăm mai mult. Am tratat superficial anumite momente și am luat golurile pe care le-am luat. Astra e o echipa bună, organizată, au speculat micile greșeli ale noastre. Ciobanu e o improvizație, un pariu. Are calitate, vorbim de tineri cărora le dau șanse pentru că merită. Nu e postul lui cel de fundaș dreapta, dar a jucat bine“, a declarat Gheorghe Hagi.

Andrei Ciobanu și-a început cariera de fotbalist la Bârlad, sub îndrumarea lui Virgil Grigoraș. S-a transferat apoi când avea 10 ani la Sporting Club Vaslui, unde a jucat sub comanda lui Cătălin Grigore. Ulterior a plecat cu echipa FC Vaslui la Cupa Hagi Danone disputată la Suceava, unde a fost desemnat golgheterul competiției, motiv pentru care a intrat în atenția Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi” Constanța. Bârlădeanul a fost cooptat în Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” în 2010 și a reușit an de an să devină campion. Sezonul trecut, în care a făcut trecerea de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” la echipa de seniori a reușit să devină și campion al Ligii 1, o premieră pentru fotbalul bârlădean dar și pentru formația pregătită de Gheorghe Hagi.

Andrei Ciobanu a mai fost în acest sezon pe bancă la meciurile Viitorului acasă cu Gaz Metan (3 – 0) și în deplasare la Dinamo București (0 – 1). La prima sa prezență pe terenul de joc în cadrul acest sezon al Ligii I, în disputa cu Sepsi Sfântu Gheorghe, bârlădeanul a fost integralist. Din păcate echipa sa a pierdut partida cu 0 – 1. A prins apoi alte trei minute în victoria obținută de echipa lui Gheorghe Hagi la Chiajna, cu 2 – 1. Andrei Ciobanu a fost aruncat apoi în luptă de antrenorul campioanei en – titre și într-un meci cu un adversar redutabil, Steaua București. Intrat în joc în minutul 62, bârlădeanul a evoluat cu dezinvoltură și a avut un aport substanțial atât pe plan ofensiv cât și pe faza defensivă. A ținut în șah echipa adversă și a contribuit la o victorie importantă, scor 1 – 0.

În ediția trecută de campionat a mai prins o repriză în partida din play-off-ul Ligii I cu Pandurii Târgu Jiu. A evoluat în total în sezonul 2015/2016 în nouă partide (665 de minute), timp în care a dat două goluri. A fost integralist în în trei partide disputate de FC Viitorul în Europa Youth League (echivalentul Champions League la nivel de tineret U19) și a reușit să marcheze un gol. A evoluat în acel an si în două meciuri în Cupa României, cu echipa Academiei Hagi. Tot două partide a disputat și în Liga Elitelor U19, unde a fost prezent în semifinale și finală, câștigând competiția alături de colegii săi. În acest sezon a prins alte două partide în primul eșalon de fotbal din România, cu Craiova și CFR. A fost rezervă în ambele meciuri și a intrat în ultimele 25 – 30 de minute. A mai fost pe banca de rezerve în partidele cu FCSB (terminată la egalitate, scor 1 – 1) și cu FC Astra (scor 3 – 2 pentru FC Viitorul). În Europa Youth League a evoluat în cinci partide și a reușit un hattrick în partida tur cu Sheriff Tiraspol, din primul tur al competiției. FC Viitorul U19 s-a oprit în 16-imi, învinsă de FC Porto.

Bârlădeanul este un obișnuit al echipei naționale de fotbal și a făcut parte din lot la fiecare categorie de vârstă până acum. A debutat în 2012, când a avut vârsta necesară pentru a participa la prima categorie de vârstă la juniori a echipei naționale, la U14. A avut atunci două meciuri cu Republica Moldova, la Galați, sub comanda lui Florin Raduciou. Deși are doar 19 ani evoluează la echipa de fotbal a României U21, unde este pregătit de Daniel Isăilă. (George PROCA)

