FC Vaslui a urcat pe primul loc în Liga a IV-a

Etapa a treia a produs schimbări importante în configurația podiumului Ligii a IV-a. Capul de afiș al etapei a 3-a a fost derby-ul dintre primele două clasate, Vitis Șuletea și FC Vaslui. Oaspeții au învins în cele din urmă cu 2 – 1 pentru a detrona liderul, care a părăsit podiumul.

Galben – verzii au început mai bine meciul si au condus ostilitățile dar prima ocazie mai mare a aparținut totuși echipei din Șuletea, după ce o încercare de centrare a făcut ca mingea să lovească bara transversală. A urmat o ratare importantă și a celor de la FC Vaslui, cu Robert Chirilă ratând în poziție de 1 la 1 cu portarul advers. Un minut mai târziu galben – verzii au trimis mingea în plasă prin Solomon dar arbitrul a anulat reușita pe motiv de offside. Oaspeții au deschis în cele din urmă scorul prin Bogdan Moroșan, care după ce a driblat trei adversari a învins portarul advers cu un șut la colțul lung. Putea fi 2 – 0 după un șut direct pe poartă din corner dar fundașii adverși au respins cu dificultate de pe linia porții. După un început mai bun de repriză secundă pentru echipa din Șuletea, ”galben-verzii” au revenit la controlul jocului și au avut un nou gol anulat pe motiv de offside. A urmat o ocazie mare pentru echipa din Șuletea, care a executat o lovitură liberă de la marginea careului, iar fundașii adverși au respins de pe linia porții. FC Vaslui și-a dublat avantajul apoi în minutul 80, după reușita lui Gabriel Cosovăț. Cu cinci minute înainte de final șuletenii au redus din diferență iar FC Vaslui a avut astfel emoții pentru cele trei puncte. Cu toate astea tot oaspeții au avut ultimul cuvânt, cu o bară a lui Crețu.

În meciul cu Vitis Șuletea și-au făcut debutul și ultimele două achiziții ale ”galben-verzilor”, Agache George și Bădiț Sebastian, jucători veniți de la Atletico Vaslui.

FC Vaslui a început meciul cu următorul 11: Bădiț Sebastian – Bădiț Alexandru, Sonea Cristian, Grigoraș Sebastian, Olaru Ovidiu – Gîrdea Sergiu – Chirilă Robert, Agache George, Moroșan Bogdan, Cezar Ionuț (c) – Solomon Cătălin.

Au fost rezerve: Cumpănă Victor, Crețu Ionuț, Buruiană Cristian, Cosovăț Gabriel, Donosă Andrei.

Ce s-a intâmplat în celelalte partide

Scorul etapei a fost înregistrat la disputa dintre Sporting Bârlad și FDR Tutova, cu zece goluri marcate. Prima repriză a fost un veritabil spectacol pentru cei prezenți, cu opt goluri marcate (6 – 2). Repriza a doua a mai adus câte un gol pentru fiecare echipă. Flacăra Muntenii de Sus a profitat de eșecul celor de la Vitis Șuletea și a revenit pe doi. Nu a avut însă o misiune ușoară în fața celor de la Hușana Huși, fiind condusă la pauză cu 1 – 0. A reușit să întoarcă scorul în repriza a doua, marcând de două ori fără a primi gol. FC 2007 Gârceni a învins cu 4 – 2 pe Juventus Fălciu și a revenit pe podium. Meciul a devenit mai animat după pauză, cu cinci goluri marcate în partea secundă. Multe goluri s-au marcat și în confruntarea Star Tătărani – Atletic Bârlad, terminată indecis. Star Tătărani a intrat la pauză cu avantaj minim, scor 2 – 1, dar nu a reușit să păstreze avantajul. Meciul s-a terminat în cele din urmă 4 – 4. Surpriza etapei a venit din partea celor de la Multim Perieni, care s-au distrat cu Racova Pușcași, o echipă cu pretenții. Gazdele aveau deja 3 – 1 la pauză. Motivul a fost faptul că oaspeții au jucat în 7 după ce vizele medicale ale mai multor jucători nu au mai ajuns la medic pentru a primi ștampila.

Cum arată clasamentul

FC Vaslui este lider în Liga a IV-a de fotbal, cu 9 puncte. Flacăra Muntenii de sus are și ea maxim de puncte după primele trei etape și același golaveraj cu prima clasată (+6). Galben – verzii au marcat însă mai multe goluri. Podiumul este completat de FC Gârceni, campioana en – titre, care are 7 puncte. Urmează Vitis Șuletea, cu 6puncte. Sporting Bârlad are 5 puncte și e urmată de concitadina Atletic Bârlad, care are doar 4. Tot atâtea puncte are și Racova Pușcași. Urmează cu câte 3 puncte formațiile Hușana Huși și Multim Perieni. Pe 10, cu doar un punct obținut, este Star Tătărani. Juventus Fălciu și FDR Tutova sunt singurele echipe fără punct obținut până acum. Debutul de sezon al lanternei rosii este de-a dreptul devastator, cu golaveraj – 15.

FC Vaslui dă sâmbătă încă un test de maturitate, cu FC Gârceni

Capul de afiș al etapei următoare din Liga a IV-a, care va avea loc sâmbătă și duminică, este confruntarea dintre FC Vaslui și FC Gârceni. Galben – verzii vor trebui să demonstreze că rezultatul din etapa trecută nu a fost doar de conjunctură. Nu le va fi ușor pentru că se vor duela cu echipa care a cucerit toate trofeele puse în joc sezonul trecut. Forma bună a formației FC Gârceni continuă și în acest sezon. Deși are cu două puncte mai puține decât primele două clasate, are același golaveraj (+6).

Iubitorii fotbalului au parte însă de o etapă deosebită pentru că mai au parte de un duel de foc, cel dintre Flacăra Muntenii de sus și Vitis Șuletea, ocupantele locurilor doi și patru. Juventus Fălciu caută prima victorie din acest sezon cu Sporting Bârlad. Racova Pușcași va încerca să scape de dușul rece de etapa trecută cu o victorie în fața FDR Tutova, lanterna roșie. Atletic Club Bârlad și Hușana Huși vor căuta în meciul direct de sâmbătă a doua victorie din acest sezon. În alt meci se vor înfrunta Multim Perieni și Star Tătărani. (George PROCA)

Comments

comments