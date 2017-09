Majoritatea primăriilor din Vaslui sunt în pragul falimentului. Au rămas fără bani de salarii și singura speranță este o rectificare bugetară

Majoritatea primăriilor din județ nu mai au bani pentru plata salariilor în ultimul trimestru al acestui an, după creșterea lefurilor de la 1 iulie și pentru funcționarii din administrațiile locale, ceea ce a făcut ca fondurile de salarii să se majoreze față de proiecția bugetară inițială a comunelor și orașelor. Primarii cred că singura salvare este o nouă rectificare bugetară la nivel național, în timp ce autoritățile județene nu exclud și varianta ca unele primării să intre în faliment.

Majorarea lefurilor făcută de la mijlocul acestui an, în baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, a lăsat fără bani în buget majoritatea primăriilor din județul nostru. La această dată, autoritățile locale nu mai dispun de fondurile necesare pentru plata salariilor în ultimele trei luni din 2017, după ce sumele alocate la început anului la acest capitol au fost deja epuizate. Un exemplu în acest sens este Primăria Șuletea, acolo unde primarul susține că le-a explicat deja celor 16 angajați și trei polițiști locali că nu va mai avea de unde să le plătească salariile începând cu luna viitoare.

”Angajații au înțeles și, probabil, o să facem voluntariat. Altceva ce am putea face? Doar nu o să închidem primăria?! Am adus și ultima sută de mii de lei din trimestrul IV pentru a putea plăti salariile în lunile august și septembrie. Acum ne mai trebuie câte 70.000 de lei pe lună. Și așa am majorat lefurile cu minimum prevăzut de lege, adică 12%, tocmai în speranța că vom avea de unde le plăti”, ne-a declarat primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș.

Președintele Filialei Vaslui a Asociației Comunelor din România (ACOR) susține că situația este foarte gravă și crede că dacă Guvernul nu va face cât mai urgent o nouă rectificare bugetară, se va intra în colaps la nivelul autorităților locale.

”Ultimul trimestru din acest an va fi jale. Peste 60% dintre primării vor rămâne fără salarii, ceea ce-i va determina pe angajați să dea în judecată autoritățile locale pentru a-și primi lefurile. Dacă nu se dau banii cât mai repede printr-o rectificare bugetară, se intră în colaps. Ce-i drept, unii primari au și mărit salariile aiurea, cu procentele maxime prevăzute de lege. Trebuiau să se întindă cât le este plapuma”, este de părere președintele Filialei Vaslui a ACOR, Neculai Moraru.

În speranța că ar putea fi ajutați de Consiliul Județean (CJ) Vaslui, aproape toți primarii au depus cereri la instituția în cauză prin care solicită fonduri, în special pentru plata salariilor. Din păcate, edilii nu au primit un răspuns favorabil din partea conducerii CJ, care le recomandă să ia bani de la alte capitole, respectiv bunuri și servicii, și să plătească lefurile. ”Într-adevăr, situația este una grea, însă, conform legii bugetului, trebuie să se facă și o doua rectificare anuală. A fost un buget deficitar încă de la începutul anului, iar Legea 153/2017 a creat decalaje, însă primarii trebuie să se gospodărească și să găsească soluții. Pot apela inclusiv la finanțări din surse externe, cum ar fi împrumuturi la bănci, ce-i drept, nu pentru salarii”, a declarat vicepreședintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan.

Potrivit acestuia, pentru a putea asigura plata salariilor până la sfârșitul anului, fiecare primărie ar avea nevoie, în medie, de 100.000 de lei, în funcție de numărul de salariați din fiecare instituție. (Ionuț PREDA)

