UPDATE: Firma Vertrantis nu mai întrerupe circulația autobuzelor

UPDATE: În urmă cu aproximativ o jumătate de oră, Vasile Toniță, administratorul SC Vertrantis a decis să renunțe la forma de prostest anunțată vineri. Mai precis, circulația autobuzelor nu va mai fi întreruptă. Fără a ne furniza prea multe detalii, patronul firmei de transport ne-a declarat că a primit semnale de la Primăria Bârlad că autoritățile locale s-ar arăta dispuse la un dialog: ”Vom vedea cum se vor așeza lucrurile. Deocamdată vrem să anunțăm că autobuzele vor circula normal”.



Scandalos! Primarul Dumitru Boroș este acuzat că pregătește reintroducerea pe ușa din dos a firmei ”Unistil”, cea care a asigurat în condiții rudimentare transportul public de persoane ani la rândul și care a ieșit în șuturi din Bârlad, în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Dacă acuzațiile se adeveresc, vom asista la încă un scenariu în care Boroș va fi bătut palma cu PSD, marcând astfel o nouă trădare a bârlădenilor, după ce le-a făcut cadou pesediștilor funcția de viceprimar.

Vineri, conducerea Vertrantis a trimis la Primăria Bârlad o notificare prin care anunță că în perioada 25 – 27 septembrie, între orele 5.30 și 8.00 niciun autobuz și microbuz nu va circula. Măsura este o formă de protest ca urmare a insistențelor zadarnice cu care Vertrantis a cerut autorităților locale să-i permită majorarea prețului biletului de la un leu la 1,5 lei, dar nu a primit niciun răspuns. Atitudine caracteristică primarului Dumitru Boroș care, în loc să încerce să rezolve problema civilizat și diplomat chemându-l la discuție pe Vasile Tonița, administratorul Vertrantis, edilul-șef a preferat puțin circ mediatic. A organizat, duminică o conferință de presă, în care i-a transmis lui Tonița diverse mesaje și a expus situația în maniera care-l avantajează pe el însuși.

„Îi sfătuim pe cei de la Vertrantis să nu întrerupă transportul de călători, căci nu din cauza noastră s-a ajuns aici, ci din cauza lor. Noi nu suntem împotriva majorării prețului biletului de la 1 la 1,5 lei, dar nu am putut realiza un proiect de hotărâre prin care să se poată majora prețul biletelor întrucât SC Vertrantis nu a prezentat anumite documente contabile, ceea ce contravine legii și contractului dintre noi și Vertrantis. Este nevoie de documente contabile distincte care să evidențieze activitatea distinctă a serviciului de transport de călători în Bârlad și nu per total, știut fiind faptul că Vertrantis face transport și în afara orașului și chiar între județe”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

Contactat de reporterii noștri, Vasile Tonița a negat total afirmațiile primarului: „Aici este vorba de rea-credință. De patru luni, de când am solicitat creșterea prețului, lucru absolut legal, prevăzut în contract a se întâmpla după un an de activitate, nu ni s-a cerut niciun document contabil despre care se vorbește acum. În urmă cu două săptămâni ne-au transmis că e nevoie să prezint acest document din contabilitate pe care l-am prezentat. Din cauza prețului extrem de scăzut al biletului de autobuz societatea Vertrantis este într-un impas financiar real și nu mai poate face față creșterii salariilor și mai nou a combustibilului. Consider că am trimis toate actele necesare, dar de fapt se urmărește altceva, scoaterea noastră de pe piață și readucerea societății Unistil. Nu cred că întâmplător Sergiu Hoțoi, director la Unistil, se întâlnește atât de des cu doamna Niță, contabila Primăriei, întâmplător verișoara lui Vasile Pușcașu, proprietarul Unistil”. (de Mihaela NICULESCU)

