(Video) Petrecerea vanatorilor din județul Vaslui. Festin cu 80 de feluri de mâncare pentru aproximativ 1.000 de participanți

Festin vanatoresc, sambata, la marginea Vasluiului. Zeci de mistreti, caprioare, iepuri si capre au fost sacrificate la Festivalul Vanatorilor, editia a cincea. Pe o vreme superba, vanatorii au agatat pusca in cui, si-au pus sortul si boneta de bucatari si s-au apucat de treaba. Cu totii s-au intrecut in a-si demonstra maiestria in pregatirea carnii de vanat, pentru a-si cuceri rudele si prietenii veniti la petrecere in numar foarte mare, dar mai ales juriul exigent, care a avut de ales dintre aproape 80 de feluri de mancare.

Nici bine nu s-a luminat de ziua ca la Poligonul de tir de la Paiu, langa Vaslui, s-au incins gratarele, s-au pornit rotisoarele si tocanite magice au inceput sa forfoteasca in ceaune uriase. Organizatorii s-au ocupat pana in cel mai mic detaliu pentru ca editia din acest an a Festivalului Vanatorilor sa fie pe placul tuturor, asa ca totul a iesit ca la carte. Mistreti si caprioare s-au parpolit cu orele la rotisor, dupa ce, pentru un gust perfect, s-au odihnit o vreme in mirodenii. Atenti si indemanatici, vanatorii transformati ad-hoc in bucatari au imbaiat carnea temeinic pentru ca fiecare bucatica sa se topeasca in gura pofticiosilor. Prieteni, rude si cunoscatori s-au adunat in zona la orele amiezii, hotarati sa guste din toate minunatiile crocante si fierbinti, abia luate de pe gratar, dar si din produsele preparate si afumate din timp, toate avand ca principal ingredient carnea de vanat.

“Este a cincea editie a Festivalului vanatorilor, la care participa membri de pe toate fondurile de vanatoare din judet. Este un moment prielnic pentru ei de a socializa, pentru a-si impartasi din experiente si a se cunoaste mai bine. Bucatele sunt pregatite de vanatorii nostri, nu de catre profesionisti. Avem un concurs la final dotat cu premii si fiecare este dornic sa ajunga pe podium. Cu totii isi dau interesul sa iasa mancaruri spectaculoase. Principalul ingredient este carnea de vanat, alaturi de legume si zarvavaturi din zona noastra. Ne bucuram de sprijinul unor sponsori importanti, avem si musafiri de peste hotare si suntem onorati ca oamenii au venit intr-un numar atat de mare la acest eveniment”, a declarat Vasile Negru, directorul AJVPS Vaslui.

A fost o nebunie culinara. Ca in povesti, s-au rostogolit mamaligi uriase si turte coapte pe vatra in preajma a zeci de metri de carnati, s-au invartit mii de sarmale, iar cantitati nestiute de tocane vanatoresti au incantat musafirii. Unde mai pui si cele cateva sute de kilograme de carne de caprioara sau mistret fragezita dupa retete vechi si innobilata la foc de carbuni, care au facut deliciul celor aproximativ 1.000 de participanti.

« Pentru noi, ca si organizatori, este extrem de important ca toti participantii sa fie multumiti de eveniment. Vanatorii s-au intrecut pe sine in acest an. Au pregatit in jur de 80 de feluri de mancare, toate sunt gustoase pentru ca, pe langa ingredientele sanatoase, s-a pus si multa pasiune. La finalul zilei, cu totii vor fi castigatori, nu avem nicio indoiala », a spus Virgil Cadar.

Nu au lipsit povestile, glumele si nici sfaturile. Vanatori din tot judetul au avut ocazia sa isi impartaseasca din experienta, au impartasit realizari, dar sau vorbit si despre necazurile cu care se confrunta din cauza daunatorilor si a braconajului. Vremea a tinut cu organizatorii, a fost o zi de toamna veritabila, iar atmosfera s-a incins repede cu muzica de fanfara si vinuri alese din zona Husului. Invitat special a fost Varu’Sandel, care a facut un show pe cinste.

