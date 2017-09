Comunicat de presă PMP Bârlad

Pe data de 23 septembrie 2017, Organizatia Municipala a PMP Barlad a organizat Adunarea Generala de Alegeri, pentru desemnarea componentei Comitetului Executiv Local al formatiunii noastre politice.

Astfel, la intrunirea la care au participat delegatii de la toate structurile partidului (cartier, de femei si seniori), urmare a votului exprimat au fost desemnati toti cei 17 membri care vor compune, pentru urmatorii patru ani, Comitetul Executiv Local al PMP Barlad. Alegerile s-au desfasurat in prezenta presedintelui Filialei Judetene a PMP Vaslui, domnul deputat Corneliu Bichinet, dar si a presedintilor organizatiilor locale din Vaslui (domnul Maricel Gangu), Husi (domnul Bogdan Trifan) si Negresti (domnul Ionut Pavel).

Urmare a rezultatelor votului exprimat de catre delegatii prezenti la Adunare, domnul Ionel Spridon a fost ales, `n unanimitate, `n functia de presedinte al Organizatiei Locale a PMP Barlad, pentru un mandat de patru ani. Totodata, in functia de secretar general al formatiunii locale a fost desemnata doamna Adriana Toma, iar functia de vicepresedinte ii va reveni domnului Costel Craciun. Functia de presedinte al organizatiei de femei va fi ocupata de doamna Monica Toma, cea de presedinte al organizatiei de seniori ii va reveni domnului Toader Varlan iar presedinte la organizatia de tineret va fi domnul Dan Proca.

„Votul dat astazi de colegii mei ma obliga si ma onoreaza, in acelasi timp. Sunt constient ca nu voi avea o sarcina usoara, mai ales ca mi-am propus un proiect ambitios, asa cum am anuntat si in cadrul Adunarii Generale de alegeri: intarirea organizatiei locale, la toate nivelurile, pentru a deveni principalul partid de opozitie. Am convingerea ca in acest demers al meu voi fi sustinut de toti colegii mei, care mi-au si incredintat in unanimitate un mandat in acest sens. Lupta politica pe care o vom duce toti cei din PMP Barlad va fi, asa cum a fost mereu, una de bun simt si bazata doar pe onostitate si respect fata de electorat. Le multumesc tuturor colegilor care mi-au dat increderea lor si ii asigur de toata disponibilitatea mea de munca in cadrul partidului”, a declarat Ionel Spiridon, noul presedinte al PMP Barlad.

Odata cu finalizarea procesului electoral de la Barlad, Filiala Judeteana a PMP Vaslui finalizeaza in proportie de 60% procesul de reorganizare si formare a organizatiilor locale din tot judetul, propus pentru anul in curs. Din calendarul de alegeri ramas reamintim ca pe data de 1 octombrie 2017 va avea loc Adunarea Generala de Alegeri la nivelul Organizatiei Municiaple a PMP Vaslui iar pe data de 22 octombrie a.c. delegati de la toate formatiunile din judet vor alege presedintele Filialei Judetene a PMP Vaslui pentru urmatorii patru ani.

Presedinte PMP Barlad

Ionel Spiridon

