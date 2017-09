Consilierii bârlădeni, dincolo de statutul public – „Matematica a fost disciplina care m-a salvat la școală și mi-a dat un rost în viață!”

de Mihaela NICULESCU

Cotidianul Est News continuă serialul “Consilierii bârlădeni, dincolo de statutul public”, prin care și-a propus să vi-i prezinte pe cei 21 de membri ai Consiliului Local Bârlad și altfel decât îi dezvăluie prestația lor, mai mult sau mai puțin discutabilă. Pentru că, indiferent de conduita pe care partidele din care fac parte sau propriile lor conștiințe le-o impun, consilierii au și ei slăbiciuni, pasiuni, bucurii, vise sau neîmpliniri. După ce în săptămânile trecute i-ați putut cunoaște pe consilierii Contantin Gâlea, Adrian Todireasa și Roxana Miron Feraru, astăzi vi-l prezentăm altfel decât îl cunoașteți pe Marin Bunea, consilier local, fost primar și viceprimar în anii trecuți.

La sfârșitul acestei săptămâni, consilierul local Marin Bunea va fi prezent la Bacău, la un eveniment deosebit. Se va reîntâlni cu foștii colegi de facultate. Așteaptă cu nerăbdare să-i revadă, după ce în urmă cu doi ani, la împlinirea a 40 de ani de la absolvire, au hotărât să se reîntâlnească anual, în ultima sâmbătă a lunii septembrie.

Marin Bunea este absolvent al Facultății de Matematică – Fizică din Bacău, Institutul Pedagogic (cum se numea pe vremea când era student). Profesorul de matematică Bunea, care în curând va împlini 70 de ani, recunoaște că matematica a însemnat totul pentru desăvârșirea sa profesională. L-a ajutat să-și facă un rost și să găsească soluții la problemele pe care viața i le-a scos în cale. Cu o sinceritate dezarmantă, Marin Bunea ne-a mărturisit că matematica este cea care l-a salvat în școală. Pentru că era foarte bun la această disciplină, profesorii i-au trecut cu vederea prestațiile de la alte obiecte, mai ales cele din sfera umanistă.

„Sincer, vă spun că am fost atras întotdeauna de științele exacte, mai precis de matematică și fizică. Tot cu sinceritate, vă spun că de când mă știu nu mi-au plăcut orele de română. Trebuia să citim mult și repede și mie nu-mi făcea plăcere. Mi se părea foarte greu, așa că am încercat să mă concentrez pe disciplinele reale. Recunosc că admiram colegii care aveau înclinație către disciplinele umaniste, dar eu eram un elev care avea aplecare către matematică și am excelat la această disciplină, reușind totuși să mă «strecor» și la celelalte obiecte”, a mărturisit Marin Bunea.

Cele șapte clase de gimnaziu le-a absolvit în localitatea Slobozia de Argeș, unde s-a născut. Liceul l-a urmat în comuna Vișina din județul Dâmbovița, unitate de învățământ care abia se înființase.

„Nu am luat la liceu de prima dată. M-am ambiționat, însă, și m-am pus pe carte, iar cel care m-a determinat să iubesc matematica a fost un profesor ce fusese mutat disciplinar la noi în școală. Era foarte exigent și dădea lucrări de control la finalul fiecărei ore. Nota doar câțiva elevi, ale căror lucrări le alegea întâmplător. Am făcut pregătire cu acest profesor și, mai de plăcere, mai de frică, a trebuit să mănânc matematică pe pâine”, ne-a mai povestit consilierul Marin Bunea.

După un an, acesta a reușit să intre la liceu, cu a treia medie. A luat 10 la oral și scris la matematică, iar la limba română, 7 la oral și 5 la proba scrisă. L-a salvat, din nou, matematica.

„Mi-aduc aminte că la admiterea la liceu erau trei clase de elevi înscriși. Examenul la matematică se dădea la tablă. Am rezolvat problemele destul de repede și am ieșit după 45 de minute din examen. M-am descurcat foarte bine, am luat 10 pe linie la matematică. Ei, la română a fost mai greu! Nu am luat decât 6. Întotdeauna mi-a fost teamă de limba română, și din cauza aceasta am întâmpinat și unele probleme. Am avut noroc că în timpul liceului participam la olimpiada de matematică pe județ și în acea perioadă nu puteau participa la olimpiade elevii corigenți. Așa se face că, fiind olimpic la matematică, profesorii erau îngăduitor cu mine la celelalte obiecte și nu mă lăsau corigent, pentru a putea participa la olimpiada de matematică și a reprezenta liceul nostru”, a mai spus Marin Bunea.

Consilierul local Marin Bunea a avut parte de ghinion atunci când a încercat să dea examen la facultate. Nu a intrat din prima. Între timp, a făcut armata, după care, timp câteva luni, a lucrat la un birou din Brașov. A vrut să urmeze matematica la Brașov, dar în acel an nu exista secție de matematică, așa că a aplecat la Bacău să susțină examen de admitere la Institutul Pedagogic, unde a fost admis. Examenul s-a dat doar la matematică – algebră, geometrie și trigonometrie. Din anul II, profilul facultății s-a schimbat din matematică, în matematică – fizică, astfel încât după absolvire putea să predea și matematică și fizică.

„Eram în elementul meu. În facultatea pe care mi-o alesesem se făcea preponderent matematică, dar spre marea mea disperare, trebuia să studiem și o limbă străină. A trebuit să aleg între limba rusă și franceză, dar având în vedere că ambele îmi erau la fel de străine, am optat pentru limba franceză, deoarece așa au ales cei mai mulți colegi. Am avut noroc de o profesoară deosebită, care se înscrisese la doctorat, pe când eram în anul II. Lipsea de multe ori de la orele de franceză, care, țin minte și acum, erau lunea între 16 și 18. Noi, studenții care nu prea eram atrași de acest obiect, încercam să o convingem să vină mai rar la ore, și chiar am reușit.”, a mai dezvăluit consilierul local Marin Bunea.

“Pentru a nu știu câta oară, rezultatele de la matematică m-au salvat”

Fostul student își amintește cu plăcere de profesorii din facultate, care erau foarte înțelegători în anumite situații și nu se punea niciodată problema unor „atenții” din partea studenților.

„Eu m-am căsătorit la începutul facultății, când aveam 23 de ani, cu Rodica Marcu, colega mea de facultate, care avea doar 19 ani. În anul II am avut primul copil. Era greu să fii și părinte, să mergi și la facultate, dar m-am descurcat. La analiză matematică aveam peste 8, o notă mare, având în vedere că majoritatea avea 5. În schimb, media generală era la limită pentru obținerea bursei. Trebuia să merg la măriri, dar nu știam la ce obiect. Aș fi vrut la sport, dar era foarte greu, întrucât îmi alesesem fotbalul, deși în liceu făcusem sport de performanță, mai exact atletism – alergare 80 și 100 de metri. Îmi era greu să obțin o mărire la sport, așa că m-am orientat către franceză. Am învățat un text foarte bine, am citit și tradus, profesoara a văzut că mi-am dat silința, cu toate că accentul era cam jalnic, și mi-a dat nota 8, care mi-a asigurat bursa. Pentru a nu știu câta oară, rezultatele de la matematică m-au salvat, determinându-i pe ceilalți profesori să fie mai indulgenți”, a explicat Marin Bunea.

După terminarea facultății, tânărul profesor Marin Bunea era așteptat de tatăl său în comuna natală pentru a preda la școală, acesta chiar promițându-i că-i va construi o casă. Chiar dacă nu și-a dorit din totul sufletul să se întoarcă în comună, Marin Bunea s-a interesat de posturile vacante și a aflat că nu fusese scos nici un post în Slobozia de Argeș. A ales să vină la Bârlad, de unde era soția sa, și așa a ajuns să predea fizica la Școala nr. 1, după care, la un an, s-a transferat la Școala nr. 10, proaspăt înființată în 1978, moment din care a predat doar matematică.

Marin Bunea a avut nu doar o carieră strălucită de profesor, dar a fost cel mai longeviv director al Școlii nr. 10, fiind la conducerea unității timp de 27 de ani. În anul 2013 a ieșit la pensie și a fost ales viceprimar, după care a fost primar interimar în perioada martie 2015 – iunie 2016.

Oratoria nu a fost niciodată punctul său forte, dar, în ciuda acestui aspect, profesorul Bunea a știut întotdeauna să comunice cu colegii din colectivele din care a făcut parte. S-a dovedit un bun manager, un om deosebit, onest și sincer, calități care cântăresc mai mult decât arta de a vorbi în public.

