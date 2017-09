Acte false depistate la controlul de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița cercetează doi români care au prezentat la controlul de frontieră documente false pentru autovehiculele pe care le conduceau.

Daniel C., a încercat să iasă din țară luni, în jurul orei 16.00, conducând un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion și o remorcă, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurării tip RCA prezentate la control pentru autocamionul în cauză, lucrătorii vamali au efectuat verificări suplimentare si au constatat că documentul nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unuia autentic, fiind fals.

Bărbatul a declarat că are calitatea de angajat al firmei de transport care are în proprietate autovehiculele în cauză și că nu stia că documentul prezentat la control este fals ori falsificat. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 21.00, în același punct de trecere a frontierei, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei, cetățeanul român Mihail F., în vârstă de 33 de ani, conducând un autoturism marca Daimler Chrysler Grand Voyager, înmatriculat în Italia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului care atesta efectuarea inspecției tehnice periodice pentru autoturismul în cauză, polițiștii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că documentul prezentat la control nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals. Bărbatul a declarat că a obținut documentul de la un cetățean din Republica Moldova, contra sumei de 70 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că documentul prezentat la controlul de frontieră este fals sau falsificat. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals și complicitate la uz de fals. (G.P)

