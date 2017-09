Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui 2 i-au învins pe omologii lor de la Piatra Neamț

Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui 2 (născuți în 2002), pregătiți de profesorii Liviu Gugleș și Alexandru Zaharia au învins duminică în deplasare la LPS Piatra Neamț, scor 22 – 25.

“Am crescut în joc față de meciul din prima etapă de la Iași, când am pierdut. Jucătorii s-au mobilizat mai bine și au avut acțiuni tactice reușite, finalizate cu gol. Am condus din primul până în ultimul minut si mereu la o distanță confortabilă. La pauză aveam 14 – 12, dar am condus chiar la șase goluri. În minutul 41 am condus cu 22 – 17. Aceeași diferență era și în minutul 45, când conduceam cu 25 – 19”, a declarat pentru Est News profesorul Liviu Gugleș.

Au evoluat pentru LPS Vaslui Matei Luncanu, Ionuț Tănase (portari), Sorin Potorac (7 goluri), Octavian Popovici, Florin Ciurescu (1), Ștefan Oțel (1), Adrian Matei (2), Radu Hordilă, Iulian Artene, Răzvan Gându, Eduard Radu (5), Ionuț Morărașu (4), Andrei Faur, Andrei Jigoreanu, Victor Toma, Răzvan Chiratcu (5).

LPS Vaslui 1 a pierdut, pregătită de profesorul Laurențiu Cozma, a pierdut la mare luptă cu ocupanta locului doi în serie, CSS Bacău. A fost 26 – 22 pentru băcăuani, dar la pauză diferența era de doar două lungimi, scor 12 – 10. Vasluienii au reușit însă o victorie în prima etapă, scor 30 – 25 cu LPS Piatra Neamț.

LPS Vaslui 1și LPS Vaslui 2 ocupă locurile 5 și 6 în seria A a campionatului național de handbal masculin juniori 2. Ambele au două puncte și diferența e făcută de golaveraj (+1 / -2). Pe primele doua locuri sunt LPS Iași și CSS Bacău, cu câte patru puncte. Ambele au golaveraj +6 dar ieșenii au dat mai multe goluri. CS Știința Municipal și LPS Suceava au tot 2 puncte ca reprezentantele județului nostru dar sunt clasate mai sus datorită golaverajului superior (+18 /+8). LPS Piatra Neamț, CSU Suceava și LPS Roman nu au obținut niciun punct până acum.

Ambele echipe de juniori 2 de la LPS Vaslui vor juca mâine partidele din campionat la Vaslui. LPS Vaslui 1 va juca împotriva celor de la CS Știința Municipal Bacău, de la ora 14.00. Două ore mai târziu va avea loc întâlnirea dintre LPS Vaslui 2 și CSS Bacău. (G.P)

