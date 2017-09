Situație de neimaginat în centrul Bârladului, sub ochii pasivi ai autorităților – O bandă de cerșetori chinuie animale, sparge cauciucurile mașinilor, scuipă și înjură trecătorii

de Mihaela NICULESCU

De peste doi ani zona din fața supermarketului situat vizavi de hotelul central a devenit de evitat pentru bârlădeni. Zilnic, câțiva copii pierduți ai societății, de etnie romă, vin la cerșit și nu numai, sfidând orice normă minimă de bun simț și dând naștere unor scene incredibilă, de o violență inimaginabilă.

Imagini sugestive cu grupul de delincvenți pripășiți în buricul târgului au fost postate pe o rețea se socializare în repetate rânduri de unii angajați ai supermarketului, dar nu s-a luat nicio măsură. Reprezentanții Poliției spun însă că în mai multe rânduri au fost organizate activități care să descurajeze cerșitul, că zona este patrulată în permanență și că niciun bârlădean până acum nu și-a manifestat nemulțumirea într-o sesizare făcută către Poliție. „În decursul timpului, polițiștii bârlădeni au efectuat activități de patrulare, identificare a minorilor și de sancționare a părinților care îi neglijează. S-au făcut și se fac verificări în continuare în zonă, prin patrulare auto și terestră. Până la această oră, nu a fost primită nicio sesizare la Poliția Municipală Bârlad în legătură cu eventuale nereguli care se petrec în zona supermarketului respectiv”, ne-a declarat Silvia Manta, purtătoarea de cuvânt a IPJ Vaslui.

Dacă la Poliție nu a sesizat nimeni în scris situația deranjantă din zona centrală a orașului, angajații supermarketului și farmaciei vecine i-au prezentat problema proprietarului spațiului, respectiv societății Paloda, care însă nu a luat nici un fel de atitudine.

Ieri, Dănuț Pecheanu, proprietarul unei librării aflate lângă supermarket, a simțit că s-a umplut paharul și a postat pe Facebook nemulțumirea sa în legătură cu persistența situației, dar și cu lipsa de reacție a organelor de ordine: „Starea de neputință, cea mai apăsătoare senzație pe care am trăit-o. Nu avem voie să luăm atitudine că suntem apoi vânați și puși la zid, nu putem să reacționăm la o nedreptate că suntem discriminatori, nu putem să facem sesizări, că suntem luați la rost de autorități și din reclamant devenim reclamați. În fața magazinului Penny, de câțiva ani, și nu exagerez, s-a cuibărit un grup de copii care agresează cumpărătorii, cerșesc, umblă cu o haită de câini după ei, câini pe care îi leagă de gât cu sârmă sau bandă de coletat, dezumflă roțile la mașini (asta s-a întâmplat ieri), te înjură și te scuipă când le zici ceva. Toată lumea îi știe, jandarmii, poliția, administrația orașului, angajații unității în fața căreia își duc veacul, știu ce fac și cum se comportă dar nu le fac nimic. Îi mai fugăresc, mai aruncă cu una-alta după ei și atât. Nu vor? Poate vor dar legea nu ne lasă, trebuie să-i integrăm, să le oferim șanse egale, să-i luăm în brațe și să-i rugăm să ne înjure și să ne scuipe ”.

Ceea ce șochează, însă, este violența de care dau dovadă acești minori, care, deseori, agresează cu bestialitate patrupedele din zonă. Este trist că în buricul târgului acești copii sunt autorii unor scene de groază, la care participă, din păcate pasivi, trecătorii. Leagă câinii de stâlpi, îi sugrumă sau îi obligă să se împerecheze, după care le aplică o corecție soră cu moartea. Iată o scenă petrecută vizavi de hotel, sâmbătă la prânz și relatată de Pecheanu: „Acum câteva zile, mai bine zis sâmbătă, au bătut un câine, mic, gen caniș, de l-au lăsat lat. Au dat cu piciorul în el, i-am văzut, am strigat la ei dar și-au văzut de drum. Am luat câinele și am făcut tot posibilul să îl salvez. Dus la medic, am descoperit că avea două coaste rupte, fractură de bazin, hematoame, pleura străpunsă, și cine mai știe ce. L-am tratat, ieri se simțea mai bine, chiar a mâncat, era mai receptiv. Dimineață m-a așteptat să-mi mulțumească că am avut grijă de el, m-a văzut când am intrat, a întors capul înspre mine, m-a fixat cu ochii și s-a cuibărit la picioarele mele. Apoi a început să aibă spasme și sub mângâierile mele a plecat către o lume mai bună, sperând că aceasta există undeva. A murit privindu-mă în ochi, iar eu nu puteam să fac nimic decât să-l mângâi și să-i doresc un drum bun spre o lume mai bună. Dar el știu că m-a așteptat să-mi mulțumească pentru puținul pe care i l-am oferit, și asta fiindcă a fost mai mult decât un om, a fost un suflet. Acum așteptăm să vedem când tinerii aceștia vor crește mai mari care va fi primul om bătut de ei și trimis pe lumea cealaltă. Rău am ajuns, nimeni nu are grijă de noi iar noi nu avem voie să facem nimic ilegal, ei orice”.

Spre finalul postării, bârlădeanul Dănuț Pecheanu adresează câteva întrebări comunității rome, dar și celor care trebuie să sigure ordinea și liniștea publică în oraș.

„Domnule consilier reprezentant al etniei despre care vorbim, nu știți de acești copii? Ce măsuri ați luat? Domnilor jandarmi, îi cunoașteți că i-ați mai fugărit, ce rapoarte ați făcut și ce cereri la instituțiile abilitate în a-i aduna de pe drumuri și a-i integra ați făcut? Doamnă administrație, când vă plimbați și admirați copacii plantați și apoi vă ștergeți pantofii de praful care se depune de pe pământul lăsat de izbeliște pe trotuar, nu i-ați văzut? Nu l-ați întrebat pe domnul consilier ce este cu acești copii? Sau așteptăm să moară primul copil sau primul bătrân bătut de aceștia?”, își încheie Pecheanu postarea.

Contactat de reporterul Est News, Dănuț Pecheanu a declarat că deși nu crede că lucrurile se vor rezolva, va sesiza în scris Poliția Municipiului Bârlad.

