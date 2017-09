Rugbystul bârlădean Robert Neagu, jucătorul etapei a V-a din SuperLiga CEC Bank

Robert Neagu, rugbyst bârlădean legitimat la CSA Steaua București, a fost declarat cel mai bun jucător în etapa a V-a a SuperLigii CEC Bank. Echipa sa a învins în ultimul minut pe CSM Știința Baia Mare și s-a detașat în clasamentul primului eșalon valoric. Mai mult, roș-albaștrii continuă neînvinși această ediție a campionatului.

În partida cu maramureșenii Robert Neagu a marcat un eseu și a contribuit decisiv la victoria echipei sale după ce a recuperat balonul și a făcut o cursă de aproximativ 70 de metri, pasând apoi decisiv pentru eseu. „Sunt foarte fericit, echipa m-a ajutat foarte mult în acest meci pentru că fără ajutorul colegilor mei nu puteam să fac un astfel de joc, iar pe viitor sper să am evoluții la fel de bune. Îmi doresc mult să ajut echipa să câștige, să avem un bun sezon competițional. Am început bine meciul cu Baia Mare, cu două eseuri, după care am făcut niște greșeli individuale și asta ne-a costat tot două eseuri. A fost un meci echilibrat și cred că am câștigat meritat, am jucat pragmatic pe final. Mă bucur că am reușit să profit de înaintele făcut de un adversar, să culeg balonul și să mă lansez în acea cursă. Am luat decizia de a juca pentru că am văzut spațiile și mă gândeam că fiind și ultima fază a jocului este singura soluție de a marca și de a câștiga astfel meciul. Am speculat breșele și m-am oprit în terenul lor de 22, după care am pasat”, a spus Neagu.

Neînvinsă în cele cinci etape disputate, CSA Steaua cunoaște un debut de sezon excelent. „Echipa merge foarte bine, nu am resimțit trecerea de la un antrenor la altul pentru că Dănuț Dumbravă a fost tot timpul cu noi. El ne-a prezentat un nou plan de joc, ne-a dat mai multă încredere pe treisferturi, își dorește mult sa fim mai activi pe acest compartiment și cred că acest lucru se vede în jocul nostru care este mai deschis. Deși este un antrenor tânăr, Dănuț știe exact ce să ne ceară, este foarte apropiat de noi. În mare, echipa este aceeași ca și sezonul trecut, suntem uniți, iar relațiile de joc s-au consolidat”, explică el.

În vârstă de 26 de ani, Neagu (1,86m și 90 kg) a început rugbyul la Bârlad, unde a evoluat atât la juniori, cât și la seniori, apoi s-a transferat la Iași, după care a urmat Farul, iar de trei ani evoluează la CSA Steaua. În acest an, el a condus România Sevens la Campionatul European de la București și a început în forță noul sezon al SuperLigii CEC Bank: „Am avut un început bun, am jucat, antrenorii mi-au acordat încredere și mă bucur că am reușit sa am evoluții bune, să le răsplătesc într-un fel încrederea în mine. În acest sezon competițional, ne-am propus cu Steaua să jucăm finala mare, și să avem evoluții bune meci de meci”, a concluzionat acesta.

În etapa a VI-a, programată în acest weekend, Steaua are rundă liberă, neavând niciun meci programat. (G. P)

