Copiii din școlile și gradinițele vasluiene vor primi lunar un borcan cu miere

Copiii din județul Vaslui vor primi lunar, începând cu acest an, un borcan cu miere polifloră din producție românească, potrivit unui proiect de lege aflat acum pe masa Parlamentului și care prevede ca toți copiii de grădiniță, dar și elevii de școală să primească în fiecare lună 350 de grame de miere de albine.

“Până acum am avut o Lege, 509/2006 (privind acordarea de miere de albine în școli și grădinițe n.r), pentru distribuirea mierii în școală, dar care nu a funcționat. Anul acesta însă vrem să o punem în aplicare, dar sub o altă formă. Vrem ca 1,5 milioane de copii din școli și grădinițe să primească lunar un borcan de miere polifloră românească, de 350 de grame, începând cu acest an. Acum este introdusă legea în Parlament și sperăm să treacă rapid, pentru că avem tot sprijinul. Noi țintim, pe de o parte, să stimulăm vânzările, pentru că vorbim de aproape 10% din producția națională de miere în acest program, iar pe de altă parte să obișnuim copiii cu mierea polifloră de calitate provenită din stupinele românești. E păcat să nu ajungă la copii o miere de calitate, pentru că sunt pe piață sunt tot felul produse de acest gen, ambalate frumos, dar nu și de foarte bună calitate”, a declarat la Târgul Național al Mierii secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu.

Acesta susține că suma alocată în acest an pentru derularea acestui program este de 16,8 milioane de lei și este prevăzută în bugetul MADR, iar dacă nu va fi consumată se va distribui în anul următor.

“Avem suma prevăzută în buget, aproximativ 16,8 milioane de lei, iar dacă nu va fi consumată se va distribui în anul următor. După ce apare Legea urmează normele de aplicare, unde invităm organizațiile profesionale din sector și ANSVSA să ne asigurăm că nu aducem miere din alte locuri ambalată frumos. Borcanul va avea un capac colorat, roșu, ca să se evidențieze de ceea ce este în comerț pe care va scrie că este sprijin din partea Guvernului României. Am dorit să derulăm programul în așa fel încât să poată fi consumată mierea acasă și nu la școală, zilnic, în acele căpăcele. Vrem să putem obișnui copii cu produse sănătoase, pentru că ați văzut în reclame că se spune mereu că nu sunt bune făina, uleiul, sarea, zahărul, dar din păcate nu venim cu alternative, deși la zahăr avem mierea”, a adăugat Botănoiu.

Totodată, reprezentantul MADR a precizat că nu a uitat de solicitarea Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA) privind susținerea suplimentară a sectorului, dar încă nu s-a luat nicio decizie, deoarece se fac analize pe buget.

“Nu am luat această decizie, încă analizăm asupra bugetului ca să vedem ce putem face. Nu vrem să lansăm zvonuri și programe care nu sunt bazate financiar. Am două chestiuni la care țin foarte multe mult, în primul rând la reperele naționale: crucea, oaia și mierea (…) iar cel de-al doilea este legat de faptul că în copilărie am crescut cu stupi, aveam 200 de stupi de care trebuia se avem grijă și să producem și asta nu se uită. Încercăm să fim cât mai aproape de apicultorii din Romania, deși nu au fost momente favorabile care să le aducă satisfacție deplină. Apicultorul este intelectualul sectorului și trebuie să-l tratăm cu un ajutor mai consistent”, a adăugat oficialul MADR.

Aproximativ 120 de apicultori din toată țara își etalează produsele la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, organizat în perioada 15 – 17 septembrie 2017, pe Platforma Apicolă Băneasa.

“Avem 120 de expozanți înscriși la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, care vor veni cu produse din toate colțurile țării. Deși au fost mult mai multe solicitări de participare, din păcate nu mai avem spațiu. Apicultorii vor să vină la acest eveniment cunoscut și așteptat de bucureșteni în fiecare primăvară și toamnă, pentru că vor să își promoveze mierea și produsele apicole. Bineînțeles, ca în fiecare an, nu vor lipsi nici furnizorii de utilaje și echipamente specifice”, a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național, sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceștia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine. Sursa: economica.net

