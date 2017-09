FC 2007 Gârceni – Flacăra Muntenii de Sus, cap de afiș în Liga a IV-a

Flacăra Muntenii de Sus are un test important de dat duminică, în deplasare la FC 2007 Gârceni. Muntenarii au avut prestații remarcabile până acum și au obținut maxim de puncte, cu victorii pe linie. Nu vor avea însă o misiune ușoară, pentru că vor da piept cu FC 2007 Gârceni, echipă care a cucerit anul trecut toate trofeele puse în joc. Rămâne de văzut dacă gazdele se vor ridica la înălțimea renumelui pentru că până acum au reușit doar doua victorii și un egal.

FC Vaslui speră la un rezultat pozitiv al celor de la FC 2007 Gârceni pentru a se distanța de Flacăra Muntenii de Sus. Mai trebuie însă îndeplinită o condiție, ca galben – verzii să îi învingă duminică pe cei de la Sporting Bârlad.

Racova Pușcași are nevoie de o victorie în deplasare la Star Tătărani pentru a micșora diferența de cinci puncte față de primele două clasate.

Un meci destul de echlibrat, cel puțin după calculele hârtiei, va fi între Vitis Șuletea și Atletic Bârlad. Șuletenii au reușit până acum două victorii și au pierdut în alte două rânduri. Bârlădenii au fost învinși o singură dată, dar au reușit doar o victorie, celelalte meciuri disputate terminându-se nedecis.

Hușana Huși va trebui să învingă pe Multim Perieni pentru a scăpa din subsolul clasamentului. FDR Tutova va căuta duminică prima victorie din acest sezon, în fața celor de la Juventus Fălciu.

FC Vaslui și Flacăra Muntenii de Sus ocupă primele două locuri în Liga a IV-a, la egalitate de puncte, Galben – verzii ocupă fotoliul de lider datorită golaverajului mai bun (+9 / +7). Racova Pușcași e pe trei, cu doar 7 puncte. A arătat însă că nu face doar act de prezență, pentru că are același atac devastator din sezonul trecut, când a reușit să marcheze de peste 100 de ori. Deocamdată are 14 goluri marcate, cu doar unul mai puține față de ocupanta primului loc. Are și o apărare destul de bună, cu doar opt goluri primite.

FC 2007 Gârceni e pe patru, tot cu 7 puncte. Urmează Vitis Șuletea și Multim Perieni, cu câte șase puncte. Pe șapte și opt se clasează echipele bârlădenilor, Atletic și Sporting, ambele cu cinci puncte, Hușana Huși e pe 9, cu patru puncte. Pe 10 e Juventus Fălciu, cu 3 puncte. Star Tătărani e pe 11, cu 1 punct. Lanterna roșie FDR Tutova are 0 puncte. (G.P)

