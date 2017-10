Consilierii bârlădeni dincolo de statutul public – Costel Pascaru: „Dacă noi am fi fost ca albinele, am fi ajuns departe”

Cotidianul Est News continuă serialul „Consilierii bârlădeni, dincolo de statutul public”, de această dată prezentându-l pe Costel Eugen Pascaru, consilier aflat în primul an al primului său mandat în legislativul bârlădean. Deși este profesor de istorie, Pascaru nu este vorbăreț, este mai degrabă o fire analitică și practică în același timp, o persoană cu disponibilitate către comunicare.

de Mihaela NICULESCU

Costel Eugen Pascaru predă istoria la Colegiul Tehnic „Alexandru Iona Cuza” din Bârlad, unde este și director adjunct dar dincolo de dragostea pentru această disciplină și mai ales pentru elevi, iubește foarte mult natura. De ceva timp, Costel Pascaru s-a apucat de apicultură. La început a fost un hobby și dorința de a petrece mai mult timp în aer liber și de a se deconecta făcând ceva util. Și-a construit o căsuță la Bălășești (Galați), de unde este soția sa, și și-a amenajat acolo o stupină.

Nu l-a preocupat câștigul financiar, ci doar plăcerea de a crește albine, o îndeletnicire veche de când lumea și cu tradiție de milenii în spațiul carpato-danubiano-pontic. În 2006 a reușit să obțină o calificare în meseria de apicultor și ulterior a apărut și profitul micuței afaceri.

„M-am apucat de apicultură din plăcere și curiozitate. Am început în 2001 cu două familii de albine în doi stupi cu 20 de rame. Albinele le-am cumpărat de la cineva din Bursuci, care nu-mi spusese mai nimic despre apicultură. Mai în glumă, mai în serios, bătrânul de la care le-am luat mă atenționase că albinele nu suportă parfumul, fumul de țigară și nici alcoolul, dar că un păhărel mai merge. Citisem cu ceva timp în urmă o lucrare a unui autor german, care se intitula <<Bolile albinelor>>, și eram cam speriat de cât de vulnerabile pot fi aceste minunate insecte. Am găsit apoi un manual al apicultorului, ediția din 1986, l-am citit și așa a început să mă preocupe tot mai mult apicultura, și să acumulez tot mai multe cunoștințe”, ne-a povestit consilierul Costel Pascaru.

În toamna anului 2001, consilierul apicultor a mai cumpărat alte opt familii de albine de la un apicultor bătrân din Zorleni, iar în primăvara următoare, alte patru familii de albine. În 2002, a obținut prima lingură de miere de albine din stupina proprie. Era miere de rapiță, iar prima recoltă a fost de 60 kg. A prins curaj și a continuat, ajungând să aibă 200 de familii de albine și o producție de 3,3 tone de miere, anul acesta.

Pasionatul apicultor recunoaște că zona în care are stupii este cu un potențial melifer bunicel, astfel încât mierea obținută este destul de diversificată: miere polifloră, miere de rapiță, de salcâm și, ceva mai rară, cea de tei.

„Recunosc, mierea mea preferată este cea de tei, galbenă la culoare, culeasă din flori de tei, sau mierea din mană de tei. Aceasta din urmă nu este obținută din flori de tei ci indirect, prin intermediul unor insecte care se hrănesc cu sucul plantelor și apoi elimină surplusul de zaharuri pe care, ulterior, îl adună albinele. În acest moment suntem la finalul sezonului apicol, când apicultorii își pregătesc familiile de albine pentru iernat. A fost un an bun, am obținut 3,3 tone de miere, din care o parte am valorificat-o prin vânzare en-gros, iar restul, en-detail. Mierea polifloră e mai ieftină. Ajunge la 8 lei/kg en gros, și 13 lei/kg en detail, iar cea de tei e mai scumpă – 11 lei/kg en gros și 15 lei/kg en detail. Folosesc mierea zilnic și de multe ori prepar clătite tot cu miere, sunt grozave. În general, mierea de albine are proprietăți unice și înlocuiește cu succes zahărul care realmente este un aliment nociv pentru organism”, a mai precizat Costel Pascaru.

În fiecare week-end, consilierul apicultor merge la stupină, iar câteodată chiar și în timpul săptămânii, în rest stupii sunt supravegheați de socrii săi și chiar de vecini. În 2012, Costel Pascaru a accesat fonduri europene prin Măsura 1.1.2. și a primit un ajutor nerambursabil de 25.000 de euro. A respectat cu strictețe condițiile impuse de UE și este mulțumit că până în prezent nu a avut probleme cu stupii, iar albinele nu au fost afectate de substanțe toxice folosite de agricultori pentru deratizarea imașurilor, cum s-a întâmplat în mai multe comune din județ în 2016, când foarte mulți apicultori au suferit pagube importante.

“Albinele sunt cel mai bun indicator al poluării mediului, dar și un model de urmat pentru noi oamenii”

Ca profesor de istorie, Costel Pascaru știe că albinăritul este o îndeletnicire străveche a înaintașilor noștri și cu atât mai mult trebuie promovată și perpetuată.

„Herodot menționa în scrierile sale că ținutul de la nord de Dunăre a fost întotdeauna plin de albine. Mierea de albine era un aliment produs în prisăcile dacilor dar și romanilor, pe care îl consumau zilnic. Dimitrie Cantemir vorbea despre un număr mare de „știubeie de albine” în Moldova. La un moment dat s-a dat și o poruncă de a se limita numărul de știubeie din cauza numărului mare de prisăci, impunându-se chiar și un impozit pe știubeie celor care aveau mai mult de 18 știubeie. Știubeiul era un trunchi de copac peste care se punea un coș de papură, adică varianta antică a stupului. În vechime, mierea se recolta toamna, iar fagurii se storceau la mână. Ceara se topea și se făcea calup. Era foarte căutată pe piața de la Istanbul, ca și mierea, de altfel. Salcâmul, de exemplu, este un copac adus pe filieră turcească din America. Mierea de salcâm era și ea un deliciu preferat de turci”, a mai detaliat profesorul Costel Pascaru.

Consilierul bârlădean, care este și membru în Comitetul Executiv al Asociațiilor Crescătorilor de Albine – Filiala Vaslui, spune că județul nostru este foarte bine reprezentat prin numărul de familii de albine din stupinele crescătorilor. Vasluiul este o zonă propice dezvoltării apiculturii, având o floră diversificată și o climă favorabilă creșterii albinelor. De asemenea, județul Vaslui este recunoscut și prin cantitatea mare de miere pe care o produce, comparativ cu alte județe. Locuitorii zonei noastre au fost dintotdeauna preocupați de apicultură, și, nu întâmplător, pe stema județului există și un stup cu trei albine.

Consilierul local Costel Eugen Pascaru este fascinat de modul de viață al albinelor și de regulile care se respectă cu strictețe în „laboratorul” în care se produce mierea. Crede că dacă oamenii ar fi ca albinele, ar fi ajuns mult mai departe.

„Albinele sunt cel mai bun indicator al poluării mediului, dar și un model de urmat pentru noi oamenii. Cu ceva ani în urmă, am văzut un film american, făcut în anii ’50, în care modul de viață al albinelor era comparat cu un sistem totalitar. Total greșit! Dacă noi am fi fost ca albinele, am fi ajuns departe. Avem ce învăța de la aceste insecte unice. Spirit organizatoric, disciplină, comunicare, hărnicie și efort făcut la timp și nu amânat. Albinele sunt exemplu de urmat pentru toți oamenii, dar mai ales pentru cei aflați în funcții de conducere – de la liderii mondiali la președinții de țări, de la politicieni până la conducători de administrație, un exemplu pentru mine ca și consilier local, ca și pentru fiecare individ în parte”, ne-a mai spus Costel Pascaru.

Comments

comments