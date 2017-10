Victorii pentru handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui

Handbaliștii juniori 2 de la LPS Vaslui 2 (născuți în 2002), pregătiți de profesorii Liviu Gugleș și Alexandru Zaharia au învins joi pe teren propriu CSS Bacău, scor 24 – 20. A fost un meci foarte disputat, având în vedere că la momentul partidei băcăuanii erau liderii seriei.

“Am condus din primul minut și am mărit avantajul la patru lungimi destul de repede. Ne-au egalat la 8, dar la pauză am intrat cu avantaj de două goluri, scor 11 – 9. S-au mai apropiat doar la 17 – 16, dar am reușit să controlăm partida și mă bucur că am obținut victoria”, a declarat pentru Est News profesorul Liviu Gugleș.

Au evoluat pentru LPS Vaslui Matei Luncanu, Ionuț Tănase (portari), Sorin Potorac (9 goluri), Octavian Popovici (2), Florin Ciurescu (3), Ștefan Oțel, Adrian Matei (2), Radu Hordilă, Iulian Artene, Răzvan Gându (1), Eduard Radu (3), Ionuț Morărașu (1), Andrei Faur, Andrei Jigoreanu, Victor Toma, Răzvan Chiratcu (3).

LPS Vaslui 1, pregătită de profesorul Laurențiu Cozma, a învins ieri în deplasare la LPS Roman, scor 22 – 27. Bacău. Vasluienii s-au dezlănțuit în partea secundă, care a fost mult mai animată, după ce la pauză scorul era 10 – 12.

LPS Vaslui 1și LPS Vaslui 2 ocupă locurile 5 și 6 în seria A a campionatului național de handbal masculin juniori 2. Ambele au patru puncte și diferența e făcută de golaveraj (-1 / -10). Pe primele trei locuri sunt la egalitate de puncte (6) formațiile CS Știința Municipal Bacău, LPS Suceava și CSS Bacău (golaveraj +34 / +24 / +6). Urmează pe locul patru LPS Iași, cu patru puncte și golaveraj 0. LPS Piatra Neamț, clasată pe 7, are doar două puncte și golaveraj -17. CSU Suceava și LPS Roman nu au obținut niciun punct până acum.

Ambele echipe de juniori 2 de la LPS Vaslui vor juca mâine partidele din campionat la Vaslui. LPS Vaslui 1 va juca împotriva celor de la CS Știința Municipal Bacău, de la ora 14.00. Două ore mai târziu va avea loc întâlnirea dintre LPS Vaslui 2 și CSS Bacău. (G.P)

