Amenda primită pe raza județului Vaslui de un timișorean care nu a fost niciodată în această zonă, anulată în instanță

O amendă primită în luna aprilie pe raza unei comune vasluiene de un cetățean din județul Timiș care nu a fost niciodată în județul Vaslui a fost anulată de magistrații Judecătoriei Huși, potrivit portalului instanței. Totodată, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui trebuie să îi achite timișoreanului cheltuielile de judecată, în valoare de 2.020 lei. Cetățeanul din Timișoara a fost amendat de fapt în locul unui bărbat din Vaslui, cei doi având același nume.

Un polițist rutier a depistat în trafic un bărbat din Vaslui, aflat în stare avansată de ebrietate, conducând o căruță. L-a oprit pe acesta și i-a cerut să prezinte documentele de identitate. Fiindcă cetățeanul a declarat că nu are la el cartea de identitate, polițistul i-a cerut numele și data nașterii pentru a-l verifica în baza de date a Poliției, găsind o persoană cu același nume și aceeași dată de naștere în județul Timiș. Crezând că îl are în față pe cetățeanul Oprea Ionuț din Timișoara, când de fapt cel care a comis faptele pentru care s-a aplicat sancțiunea era Oprea Ionuț din județul Vaslui, polițistul a scris procesul verbal de amendă pe numele timișoreanului.

Procesul verbal cu pricina a fost încheiat pe 30 martie anul curent, dată la care Ionuț Marius Oprea spune că era la serviciu, în Timișoara, la distanță de 700 de kilometri de locul indicat în documentul primit de la poliție.

Tânărul a rămas fără cuvinte atunci când logodnica sa i-a arătat plicul primit de la Poliție. Procesul-verbal în cauză este semnat de agentul constatator Adrian Luigi, de la Poliția municipală Huși. Potrivit documentului, Ionuț Marius Oprea avea de plătit o amendă de 1.305 lei, în plus aplicându-i-se și 9 puncte penalizare pe motiv că ”a condus un vehicul cu tracțiune animală aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, fapt dovedit cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,41 mg/l alcool pur în aerul respirat”.

De pe 10 aprilie, de când a intrat în posesia documentului, Ionuț Oprea a dat nenumărate telefoane, atât la Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Timiș, la IJP Vaslui, dar și la Poliția Huși. El a încercat zadarnic să îl contacteze pe agentul de poliție Adrian Luigi, care a întocmit procesul-verbal, pentru a-i cere explicații cu privire la incredibila întâmplare. În cele din urmă a trimis o contestație la IPJ.

„Mi se pare revoltător ce mi s-a întâmplat. Am sunat la poliție și în Moldova, am fost și la Timișoara. Toți au rămas cu gura căscată și mi-au spus că trebuie să contest amenda. Ce amendă să contest oameni buni pentru o faptă petrecută la Vaslui. Nu am fost niciodată pe acolo și am zeci de martori că la acea oră eram la sute de kilometri distanță, la lucru, în Timișoara. Sunt decis să îi dau în judecată pe cei responsabili. Gafa poliției mi se pare de neiertat”, a declarat tânărul pentru www.banatulmeu.ro.

Cotidianul Est News a relatat pățania timișoreanului în edițiile din 25 aprilie și 4 mai.

Agentul Adrian Luigi, de la Poliția Huși, este cercetat pentru neglijență în serviciu, după l-a amendat pe timișorean, pe care nu-l văzuse niciodată la ochi. (G.P)

