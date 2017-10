Mama Marcelei, soția liderului Cataloniei, despre cuplul prezidențial: ”Sunt oameni simpli, nu ca la noi, bogăție”

de Ionuț PREDA

Mama Marcelei Topor, Prima Doamnă a Cataloniei, spune despre fiica sa, originară din municipiul Vaslui, și liderul regiunii care și-ar putea declara independența de Spania, că sunt oameni simpli și foarte decenți care au plecat de jos și sunt acum doar în urma muncii lor. Femeia a mărturisit că a fost opt ani de zile bonă pentru nepoatele sale în Catalonia, unde a învățat atât spaniola cât și limba oficială a regiunii guvernate de ginerele său. Și foștii colegi și profesori ai Marcelei Topor au doar cuvinte de laudă despre Prima Doamnă a Cataloniei.

De o modestie ieșită din comun, mama Primei Doamne a Cataloniei, care locuiește în Cartierul 13 Decembrie din Vaslui, a acceptat să ne povestească în câteva cuvinte despre cuplul prezidențial, în casa căruia a stat nu mai puțin de opt ani. Lenuța Topor susține că fiica sa Marcela și ginerele Carles Puigdemont sunt oameni modești, care nu se compară nici pe departe cu cei aflați în fruntea României sau care s-au perindat pe la conducerea țării noastre. ”Sunt oameni simpli și foarte decenți, nu ca la noi, bogăție. S-au cunoscut de pe vremea când fiica mea era în facultate, iar în urmă cu 15 ani s-a mutat în Catalonia, unde s-a măritat. A fost profesoară de engleză acolo și a învățat această limbă pe copii de 3-6 ani. Acolo a învățat să conducă mașina, a fost cea mai bună la absolvirea examenului pentru permis auto. După ce soțul său a devenit primar al orașului Girona, a preluat de la el conducerea ziarului la care era director”, ne-a mărturisit Lenuța Topor.

Femeia, care în prezent lucrează împreună cu soțul său la refacerea casei în care locuiesc, ne-a povestit că a învățat și ea atât limba catalană cât și cea spaniolă: ”Am locuit la fiica mea opt ani, împreună cu soțul meu. Am avut grijă de cele două fete ale fiicei mele, de opt și zece ani. Evident, cât am stat acolo am învățat catalana și spaniola”.

În ceea ce privește referendumul din Catalonia, Lenuța Topor și-ar dori independența acestei regiuni. ”Ei (n.red. – catalanii) sunt autonomi din 1932. De aceea, Catalonia trebuie să fie a ei, independentă, iar România a noastră. Și asta pentru că îi mulge Spania de-i rupe. Însă, mă ten pentru ceea ce este acolo și pentru fiica mea”.

Foștii colegi și profesori au doar cuvinte de laudă despre Marcela Topor

Absolventă a Liceului „Mihai Kogălniceanu”, din Vaslui, promoția 1994, Marcela Topor a urmat cursurile clasei cu profil uman. Cătălin Ignat, directorul Liceului „Mihai Kogălniceanu” Vaslui și fostul profesor de fizică al Marcelei Topor, spune că fosta sa elevă a excelat la materiile de profil, dar s-a descurcat onorabil și la obiectele de profil real.

„Eleva Marcela Topor a absolvit liceul nostru, promotia 1994, clasă de profil uman și a excelat la obiectele de profil uman, în special la limbi străine. Și la celelalte obiecte de profil real a avut rezultate bune, s-a descurcat onorabil, dar important este că a urmat o clasă de limbi străine, a absolvit-o cu succes și a urmat o carieră universitară în domeniul limbilor străine”, ne-a declarat directorul LMK Vaslui, Cătălin Ignat.

cu o fostă colegă de-a Primei Doamne a Cataloniei, actualmente profesoară de limba și literatura engleză la o școală din municipiul Vaslui.

Corina Velișcu o caracterizează pe Marcela Topor ca fiind o persoană destul de retrasă și uneori tăcută, dar foarte atentă la ore.

„Îmi amintesc că îi plăcea foarte mult limba franceză, era printre cei mai buni din clasă și se implica în activități extrașcolare. Era încântată de ceea ce făcea, s-a implicat trup și suflet și intr-o trupă de teatru când era la facultate”, își amintește fosta colegă de liceu a Marcelei Topor.

Ea mai spune despre aceasta că era o fire optimistă, veselă și comunicativă și mărturisește că din acest punct de vedere âi era tare dragă.

„Multă delicatețe, într-un cuvânt aș numi-o artistă. Am văzut-o acum la televizor și este aproape de nerecunoscut, însă am recunoscut-o după gesturi și zâmbetul frumos”, mai spune Corina Velișcu despre fosta sa colegă, pe care o caracterizează ca fiind blândă și foarte bună sufletește.

Corina Velișcu este acum profesor de limba și literatura engleză la Școala numărul 3 din Vaslui.

Românca din Vaslui, Marcela Topor, Prima Doamnă a Cataloniei, ar putea deveni cea mai importantă femeie din noua țară dacă provincia din nordul-estul Spaniei își va declara independența.

