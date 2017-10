Picture taken 12 December 2006 shows a general view of the Romanian custom point with Moldova, Albita (360km east from Bucharest). 01 January 2007, Romania will become the east border of EU as it will join the EU with its neighbour Bulgaria. AFP PHOTO/DANIEL MIHAILESCU

Mercedes căutat de autoritățile italiene, depistat la Vama Albița Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontieră și reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism marca Mercedes care figurează ca fiind declarat bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Italia. Octavian N., cu cetățenie română și moldovenească, a vrut să intre în țară sâmbătă, la volanul unui autoturism marca Mercedes CLK270 Coupe, înmatriculat în Republica Moldova. La controlul de frontiera, polițiștii au constatat că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, semnalare introdusă de către autoritățile din Italia la data de 5 august. Cu privire la aspectele constatate tânărul, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a achiziționat autoturismul în anul 2015, din Italia, de la o persoană a cărei identitate nu o cunoaște, plătind suma de 5.500 euro și că nu are cunoștință despre faptul că este implicat în vreun litigiu. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 22.500 lei, a fost reținut la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui în vederea continuării cercetărilor. (G.P) Share: Facebook

