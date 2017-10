Polițiștii i-au învățat ieri pe vasluieni cum să se ferească de furturi, tâlhării și înșelăciuni

Polițiștii au organizat, ieri, în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, întâlniri cu membrii comunității de la Centrele Medico Sociale „Buna Vestire” și ”Sf. Nicolae” din municipiului Vaslui și cu persoanele vârstnice din cartierele Corni, Broșteni, Plopeni și zona Centru din municipiul Huși, pe care le-au învățat ce să facă pentru a nu deveni victime ale furturilor, tâlhăriilor și înșelăciunilor comise asupra bătrânilor prin metodele “Accidentul”, “Burlanul”, ”Țaca” etc.).

În cadrul acestor întâlniri reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au avertizat cetățenii să nu cadă în plasa infractorilor, exemplificând diferite moduri de înșelăciune cu care s-au confruntat în activitatea lor. Astfel, celor prezenți li s-a reamintit modul în care infractorii acționează, oferind diverse servicii, iar după executarea lucrărilor solicitând un preț mult mai mare pentru munca prestată față de cel stabilit înaintea începerii lucrării, precum și modalitatea prin care infractorii încearcă, și de multe ori reușesc să înșele anumite persoane prin metoda „Accidentul”. În ciuda mediatizării cazurilor acestor tipuri de înșelăciune și a recomandărilor făcute de polițiști, mai sunt persoane care cad în plasa infractorilor.

Victima este aleasă la întâmplare, prin formarea unei combinații de numere din rețelele de telefonie fixă, ori după studierea și obținerea unui minim de date referitoare la membrii familiei, numele, locul de domiciliu sau reședință al acestora.

Apelantul afirmă că este fiul (nepotul) potențialei victime, susține că a comis un accident rutier în urma căruia victima (în general un copil) este rănită grav. Motivează că are vocea schimbată din cauza emoțiilor sau rănilor, că se află la spital ori în arestul poliției, solicitând toți banii care se găsesc în casă pentru rezolvarea situației.

În ultimul timp s-au înmulțit cazurile în care la domiciliul victimelor se deplasează taximetriști, care preiau banii. Aceștia sunt în general contactați prin dispecerat și li se dă comandă pentru adresa victimei. Ulterior, după preluarea banilor, conducătorii de taxi sunt trimiși tot prin dispecerat la o altă adresă, unde legăturile infractorilor preiau banii și achită contravaloarea cursei.

Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, polițiștii vasluieni vă oferă o serie de recomandări:

În situația în care sunteți contactați de către persoane care încearcă să vă convingă, sub diferite pretexte, să depuneți sume de bani în conturile unor necunoscuți vă recomandăm să nu dați curs acestor cereri. Nu dați nimănui sume de bani, iar dacă ați dat banii rețineți semnalmentele celui care i-a primit, numărul de înmatriculare al autoturismelor, culoarea, marca, etc. Nu furnizați persoanelor necunoscute date despre situația familiei, locul de muncă, domiciliu, obiceiuri, etc. Infractorii au o atitudine foarte convingătoare și se bazează pe faptul că victima pe care încearcă să o înșele intră în panică la auzul acestor vești rele și nu reacționează rațional. Contactați persoana despre care ați fost informată că a fost implicată în vreun accident; dacă aceasta nu este de găsit, contactați o altă persoană în care aveți încredere. Aceasta poate să vă ofere sprijin, nefiind afectată emoțional în acel moment. Dacă sunteți contactați de pe un număr pe care nu îl cunoașteți de către o persoană care se dă drept rudă, cereți cât mai multe detalii, din care să vă convingeți de identitatea celui în cauză. Nu trimiteți date personale sau copii după C.I., buletin, cărți credit/debit, prin e-mail/fax. În cazul în care primiți un astfel de telefon, anunțați imediat Poliția prin apel la 112, așteptați recomandări din partea unui polițist și respectați-le întocmai.

Polițiștii sfătuiesc persoanele care au rude apropiate care se încadrează în profilul victimelor acestui tip de înșelăciune să ia legătura cu acestea și să le prevină asupra modului de operare folosit de către infractori, pentru a nu cădea în plasa acestora. (G.P)

