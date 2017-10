(Video) Povestea din spatele ”imnului Bârladului”, piesa rap lansată de un bârlădean care locuiește la Londra și care a devenit virală pe internet

de Mihaela NICULESCU

Un bârlădean de 26 de ani, care locuiește în Anglia, a făcut cunoscut întregii lumi orașul natal printr-un text ce poate fi considerat un imn al Bârladului. În vreme ce unii tineri uită după un an de locuit în străinătate să vorbească românește, Alex Boțoroga compune pentru a-și alina dorul de casă și a face imagine orașului său. Textul piesei care apare în videoclipul Bârlad, postat pe Facebook și Youtube cu câteva zile în urmă a făcut furori. Videoclipul a adus zeci de mii de vizualizări, sute de comentarii și 1.000 de distribuiri, dovedind o dată în plus că muzica rap este o forță.

Deși este a cincea piesă compusă de bârlădeanul Alex Boțoroga și distribuită pe rețelele sociale nici una nu a avut succesul acesteia. Fără îndoială mesajul este cel care a atras ca un magnet internauții, români aflați în țară și străinătate.

“Unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus odată cu distribuirea videoclipului ”Bârlad” a fost acela de a promova imaginea Bârladului, un oraș cu tradiție în cultură, politică, istorie. Orașul meu merită să fie cunoscut și altfel, prin valorile pe care le-a dat țării, dar și lumii. Românii trebuie să afle că aici s-au născut Cuza, Gheorghe Roșca Codreanu, Juvara, Tonitza și multe, multe alte personalități. Fiecare oraș trebuie să-și promoveze valorile. Vreau să cred că românii din generația mea, dar și din alte generații, vor să lupte împotriva discriminării în general și în special a discriminării geografice din interiorul României”, ne-a mărturisit Alexandru Boțoroga.

Ideea i-a venit în metrou

Textul din piesa ce apare în videoclipul “Bârlad” a fost scris aproape în întregime în metrou, a venit de la sine, poate și ca o modalitate de atenuare a dorului de casă, de meleagurile natale ale căror încărcătură sentimentală nu poate fi exprimată în cuvinte.

“Îmi este mereu dor de orașul în care m-am născut. De fapt vin de patru – cinci ori pe an acasă. Eu sunt un naționalist, îmi iubesc orașul natal, țara, deși este adevărat că am ales să plec departe. După un an de master, absolvit după terminarea Facultății de Științe Istorice a Universității “Cuza” din Iași am plecat la Londra, unde mi s-a oferit oportunitatea de a lucra în domeniul hotelier. Am plecat cu gândul să mă reîntorc peste puțin timp. Nu a fost așa dar nu am renunțat la ideea de a reveni în țară, chiar la Bârlad, dacă aș putea găsi o slujbă rezonabilă”, ne-a mai spus Alex.

În cele 5 zile de când a postat videoclipul, piesa rap a primit sute de încurajări, atât de la românii din diasporă cât și de la cei din foarte multe județe ale țării. A fost felicitat pentru faptul că a reușit să prezinte în versuri o localitate despre care foarte mulți nu știau mai nimic. Versurile, dar și imaginile din Bârlad și împrejurimi, au uimit internauții, care s-au arătat interesați de istoria localității.

“M-a surprins reacția celor care au văzut videoclipul, mai ales cea a oamenilor în vârstă, despre care nu știam că ascultă rap. Este uimitor cum acest stil muzical relativ nou fascinează oamenii, indiferent de vârstă, categorie socială, religie. Am fost felicitat și de profesorii mei de la liceul «Eminescu», unde am învățat, în special de profesoarele mele de limba și literatura română. Mie mi-a plăcut să învăț în liceu, am iubit istoria, dar și literatura română, poate de aceea scriu cu oarecare ușurință versuri”, a mai povestit Alex Boțoroga.

Mii de vizualizări în câteva zile

Filmările la videoclipul “Bârlad” au fost făcute în luna august, la Bârlad, de Alex Boțoroga împreună cu vărul său. Au fost montate ulterior, iar pe 30 septembrie videoclipul a fost postat pe Youtube și pe Facebook. Nu s-a așteptat să aibă un asemenea impact asupra celor care l-au văzut, dar acest lucru l-a motivat, așa că este hotărât să continue pe aceeași linie a textelor educative.

Alexandru a mai finalizat alte patru piese ce urmează a fi lansate, dar are si alte câteva în lucru. Muzica rap, ca și fenomenul în sine, l-a acaparat de foarte mic. Cânta în fața blocului, în baie, la facultate în camera de cămin, pe stradă. Dar abia anul acesta a îndrăznit să-și lanseze online câteva din piesele scrise de el. Alexandru Boțoroga consideră că rap-ul este stilul care i se potrivește cel mai mult și că impactul asupra publicului este scontat dacă mesajul este puternic, iar piesa bine scrisă.

Muzicianul textier din Bârlad este unul dintre tinerii cu care țara aceasta se poate mândri și în același timp un bârlădean în adevăratul sens al cuvântului. Este un exemplu bun al generației sale care își recunoaște originea și nu blamează locul natal și țara din care vine, nu-și blamează și nu-și ignoră identitatea.

Refren: Că m-am născut acolo, aici

Acum sau mai târziu

Contează cine am fost, sunt și cine o să fiu.

Bârladul a dat savanți, conducători de stat

A dat reaperi care îți fac difuzorul praf

1: E despre bătrânul târg, e despre Bârlad

11 74 atestat, că a fost testat, vânat de tătari și turci prădat

Dar a rezistat. Am reușit să păstrăm sus al nostru stindard

Că a fost ars, că a ! Că afost război sau cutremur, ca în 1802,

De fiecare dată am renăscut, ne-am ridicat din noroi.

Un gând pentru miile de eroi ce au murit pentru noi.

Aici s-au născut lideri adevărați, patrioți, oameni de stat,

Ce s-au sacrificat pentru idealurile neamului nostru, au luptat

Să fim unde, de fapt, de la începuturi am fi meritat.

Alexandru Ioan Cuza nu are nevoie de nici o prezentare

Că fără el nu am fi existat ca neam, eram împrăștiați în uitare.

Gheorghiu Dej, Grigore Gafencu, Costache Epureanu,

Sturdza, sau Gheorghe Roșca Codreanu,

Toți au pus umărul la progresul acestui neam,

Când eram în pericol să ne întoarcem de unde veneam

R: Că m-am născut acolo, aici

Acum sau mai târziu

Contează cine am fost, sunt și cine o să fiu.

Bârladul a dat savanți, conducători de stat,

A dar reaperi care îți fac difuzorul praf.

2: Fiți mândri pentru acest parcurs îndelungat!

În curând, împlinim un mileniu de când a fost confirmat.

Ne-au făcut să părem mai tineri, ca o doamnă ce se dă cu fard.

O mână sus pentru sportivii noștri ce au depășit ecranul,

Pentru campionii Titi Aur, Bucur, Răducanu!

Ne-au ridicat în picioare de la Confecții la Grădină,

De pe Deal la Gară, au scos cartierele din surdină!

Respect medicilor ce din iubire față de oameni s-au dedicat,

Ne-au arătat că în arta vindecării nu-s limite, iar noi i-am uitat.

Chiricuță, Codrescu, Condrea sau Ernest Juvara

Au resuscitat și vindecat țara, cât au putut din ea.

Cinste artiștilor ce ne-au ghidat spiritul spre cunoaștere,

Că au fost impresioniști, iluminiști sau din Renaștere,

Creatori cu penița, creionul dalta sau pensula,

Marele Tonitza, Elena Farago, sau Victor Ion Popa,

George Tutoveanu, Teodoreanu, maestrul Guguianu.

R: Că m-am născut acolo, aici

Acum sau mai târziu

Contează cine am fost, sunt și cine o să fiu.

Bârladul a dat savanți, conducători de stat,

A dar reaperi care îți fac difuzorul praf.

3: Sunt mândru că m-am născut pe acest tărâm

Îmbrățișat de dealuri înalte.

Unii în vile scumpe, alții în ghetouri mizere,

Cu intelectuali săraci și dealeri de țevi și calorifere

Cu palate și dacă o arzi prost cu ei, îți sar direct la artere.

Dar și atâția oameni faini, îi văd zilnic după o zi de muncă,

Încearcă cu puținii bani să cumpere mâncare, să le ajungă.

Cu găști de cartier, toți băiețași de treabă,

Cu baruri pline iubitori de ambrozie, tutun și iarbă.

Cu școli în care profesori dedicați formează generații,

Copii deștepți toți prin afară la munca de jos sau prin corporații.

Dar dacă mă vezi pe la ”Eminescu” sau ”Codreanu”

Nu te speria! Știi că mi-a plăcut școala, nu repet anul,

Sunt prin zonă să admir cele mai frumoase exemplare de domnișoare.

Când intru în oraș parcă am intrat în casa lui Hefnner, frățioare.

Eu-s din Bârlad! Pentru Dragonașu, respect!

Și doamnei profesoare Gramaticu,

Ce a detaliat istoria noastră ca un bun arhitect!

R: Că m-am născut acolo, aici

Acum sau mai târziu

Contează cine am fost, sunt și cine o să fiu.

Bârladul a dat savanți, conducători de stat,

A dar reaperi care îți fac difuzorul praf.

4: Orașul în care m-am îndrăgostit definitiv,

Nu credeam că iubirea se consumă ca timpul, până și el e relativ.

Chiar dacă acum doar câteva bănci mai păstrează povestea noastră,

Zâmbesc când intru în curtea Școlii 2,

Dar sunt trist că acum e ruină, sihastră.

Păstrez atâtea amintiri de parcă a fost ieri

Și mi-aș dori să scriu totul aici, dar aș avea nevoie de grefieri.

Asfaltul încă păstrează urma pașilor noștri,

Doar că acum e prăfuit și sunt înconjurat de monștri.

Îmi e așa dor de vremurile acelea în care eram singuri cu orașul

Noi doi, doar doi ahotnici urbani,

Fără minciuni, fără “ștouri”, fără gândul la bani.

Singurul loc pe care îl pot numi, din suflet, acasă,

Ca un melc rătăcit la depărtare ce revine în carcasă.

Mă întorc mereu să revăd locuri și oameni

Ce înseamnă mult pentru mine,

De fiecare dată mă reîntorc cu drag.

Te iubesc, te iubesc Bârlad!

R: Că m-am născut acolo, aici

Acum sau mai târziu

Contează cine am fost, sunt și cine o să fiu.

Bârladul a dat savanți, conducători de stat,

A dat reaperi care îți fac difuzorul praf.

