Bârlădenii vor putea viziona gratis documentarul „Un film autist normal”

Bârlădenii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 12.00, la Muzeul “Vasile Pârvan”, unde vor putea viziona gratuit documentarul „Un film autist normal” a regizorului ceh Miroslav Janek. Evenimentul are loc în cadrul programului KineDok powered by One World Romania. Proiecția va fi urmată de o discuție cu psihologul Loredana Dobrin, specialist în cadrul organizației Myosotis Bârlad.

„Pentru societate, eu am o dizabilitate. Pentru mine, societatea are o dizabilitate“, spune unul dintre protagoniștii filmului, cu toții etichetați ca „autiști“. Regizorul filmului decide să-și abordeze subiecții nu în calitatea lor de copii diagnosticați cu sindromul Asperger, ci ca personaje complexe și neuro-diverse rătăcite într-o majoritate de neuro-tipici. Într-o asemenea perspectivă, autismul încetează a mai fi un diagnostic și devine un mod neobișnuit de a gândi, care necesită efort pentru a fi descifrat. Filmat pe parcursul a doi ani, acest documentar este un portret intim și afectuos a cinci adolescenți originali care, în afara pasiunilor pentru Tarantino și Micul Prinț, pentru muzică clasică sau scriitură creativă, pot explica foarte clar modul în care viața le este afectată de construcția diferită a creierelor lor. Energia și conținutul filmului sunt parte a strategiei regizorului de a repoziționa perspectiva acestei majorități care decide ce e „normal“.

Parteneri ai Asociației One World Romania sunt Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Eclipse Film (Ungaria), ReStart (Croația), Krakow Film Foundation (Polonia), Bergen International Film Festival ( Norvegia), Activist 38 (Bulgaria). Evenimentul are loc cu sprijinul Programului Europa Creativă al Uniunii Europene, Centrului Național al Cinematografiei și BRD – Groupe Societe Generale. (G.P)

