Liceenii vasluieni au luat notițe despre cum pot scăpa de o persoană violentă cu ajutorul legii

Polițiștii i-au informat ieri pe elevii vasluieni cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască și să le adopte pentru prevenirea violenței în familie. În acest scop s-au deplasat la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Liceul „Ion Mincu” Vaslui, Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Școala Gimnazială Gura Bustei și Școala Gimnazială Brodoc. De asemenea, polițiștii au ținut să informeze și personalul de la societăți comerciale cu profil confecții din municipiile Bârlad și Huși. Activitățile au avut loc în cadrul celei de-a patra zi a Săptămânii Prevenirii Criminalității.

Polițiștii au adresat sfaturi pentru prevenirea violenței intrafamiliale și au oferit informații privind instituirea ordinului de protecție în scopul înlăturării stării de pericol pentru orice persoană a cărei viață, integritate fizică, psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei.

Ordinul de protecție se emite de către instanța de judecată, respectiv judecătoria de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima violenței domestice. Poate solicita instituirea ordinului de protecție orice persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusă în numele victimei și de procuror sau de reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței în familie (ex.: asistentul social comunitar din cadrul primăriei comunei de pe raza unde domiciliază victima) sau de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, acreditați conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecție i se poate acorda asistență sau reprezentare prin avocat.

Ordinul de protecție are caracter provizoriu, fără a putea depăși șase luni de la emiterea sa, după acest termen putându-se solicita instituirea unui nou ordin de protecție. Prin ordinul de protecție instanța de judecată poate institui una sau mai multe măsuri, obligații sau interdicții cum ar fi evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor, în locuința familiei; limitarea dreptului de folosință pentru agresor numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajata încât agresorul sa nu vina in contact cu victima; obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate față de victima, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de munca sau unitatea de învățământ a persoanei protejate. De asemenea interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventează sau le vizitează periodic; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda politiei armele deținute; încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Polițiștii au ținut și să demonteze unele mituri referitoare la violența în familie. Există o diferență clară între ceartă și violență: în timp ce în ceartă oricare din cei doi pot “câștiga”, în cazul violenței va câștiga întotdeauna cel mai puternic. Toate cercetările arată că frecvența și gradul de manifestare a violenței nu depind nici de situația materială și socială, nici de educație. Violența se manifestă și în familiile considerate “bune”. Violența domestică nu este doar o problema personală. Rezolvarea problemelor prin violență este un model care se transmite și la copii care, când vor deveni adulți, vor deveni fie victime, fie agresori, in plus violența domestică nu afectează nu numai membrii familiei, ci și rudele și apropiații lor, deci întreaga comunitate. Violența nu este o soluție pentru rezolvarea problemelor! Bărbații nu au nici un drept să lovească o femeie sau s-o abuzeze în vreun alt fel, indiferent de motiv! Femeilor nu le place să trăiască în aceste relații violente. Sunt foarte multe alte explicații și motive pentru care femeile nu își părăsesc partenerul (lipsa mijloacelor financiare, rușinea, frica, copiii, etc.). Deși unii bărbații violenți au suferit abuzuri în copilărie, nu toți, devenind adulți, ajung abuzatori. Realitatea infirmă idea cum că bărbații abuzează femeile pentru că nu cunosc alt mod de a-și exprima emoțiile. Printre altele cu însăși comportamentul abuzatorului din așa-zisa „fază de miere”, care urmează de obicei episodului de violență. În această perioadă, bărbatul regretă și cere iertare, promițându-i partenerei că nu se va mai întâmpla, îi face daruri și diverse atenții cu care să o convingă de bunele lui intenții. Realitatea arată că nu în toate cazurile de violență agresorul suferă de boli psihice sau este sub influența alcoolului. Uneori, acesta consumă alcool după agresiune, ca să “uite de supărare”.Odată ciclul violenței pornit, studiile au arătat ca sunt realmente foarte puține șanse ca acesta să se oprească. Dacă agresorul nu-și dorește cu adevărat să-și rezolve problemele, victima trebuie să înțeleagă că ea nu îi poate rezolva problemele și că, dacă amână prea mult ieșirea din mediul violent, va fi prea târziu. Într-o relație violentă nu are de suferit numai femeia, ci și copiii. În majoritatea cazurilor copiii vor avea mai multe probleme (devin violenți, fug de acasă, renunță la școală, se simt vinovați că părinții lor nu se înțeleg) decât cei care cresc fără tată. Bărbații nu devin violenți când își pierd cumpătul. Sunt numeroase cazurile în care femeile au fost bătute cu cruzime ore sau zile în șir. Sunt cazuri în care bărbatul vine acasă hotărât deja să-și bată partenera, care “caută nod în papură”. (G.P)

Comments

comments