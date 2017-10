AHC Potaissa Turda, o nucă prea tare pentru HC Vaslui

HC Vaslui nu a primit nici măcar o șansă de la AHC Potaissa Turda pentru a obține un rezultat pozitiv. Elevii lui Sandu Iacob și Alexandru Axinte au pierdut cu 20 – 33 disputa din etapa trecută a Ligii Zimbrilor. Ca urmare a acestui rezultat HC Vaslui a coborât pe opt în clasament.

Gazdele au debutat în forță și au făcut foarte repede 3 – 0. Iureșul celor de la Potaissa Turda a continuat, iar aceștia și-au mărit constant avantajul. În minutul 18 aveau deja avantaj de șapte lungimi, scor 12 – 5. Vasluienii au căzut complet, iar la pauză diferența era și mai mare, scor 18 – 10. Cea mai mare diferență înregistrată a fost însă de chiar 15 goluri, scor 30 – 15, în minutul 52. Abia atunci a urmat o perioadă de joc în care HC Vaslui a condus ostilitățile, marcând de cinci ori și primind doar trei goluri. Un duș rece care sperăm să nu se repete, având în vedere că pe lângă pierderea celor trei puncte puse în joc golaverajul poate face și el diferența între play-off și play-out, la sfârșitul sezonului regulat.

Nici un jucător de la HC Vaslui nu s-a remarcat, cei mai buni marcatori, Mihai Bujor, Gabriel Bujor și Claudiu Dediu, având doar câte trei reușite. Au mai marcat Tiberius Moldovanu, Gabriel Cumpănici, Andrei Popa, Alexandru Farcaș (2), Valentin Anton, Marian Barac și Darius Dragon (1).

Lucian Ignat și Roman Zacaciurin au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor, cu câte cinci reușite. Pentru Potaissa Turda au mai marcat Roland Thalmaier, Georgică Cîntec (4), Ionuț Rotaru, Dragoș Iancu, Alexandru Asoltanei, Nevad Savic (3), Daniel Pop, Alexandru Laslo, Cristian Adomnicăi (1).

HC Vaslui ocupă locul opt, cu 9 puncte, tot atâtea cât are CSM București, dar cu un golaveraj mai slab (-15 / -7). Vasluienii sunt totuși la doar trei puncte de podium. Dinamo București e lider neînvins, cu 18 puncte. Pe doi e Steaua București, cu 13 puncte. Potaissa Turda a urcat pe trei, cu 12 puncte, după victoria cu HC Vaslui. Urmează Minaur Baia Mare, tot cu 12 puncte. Pe cinci și șase se clasează HC Odorhei și AHC Dunărea Călărași, cu câte 10 puncte. Dacă mai face pași greșiți HC Vaslui ar putea fi depășită în clasament de SCM Politehnica Timișoara (8 puncte), HC Dobrogea Sud Constanța (7), CSU Suceava, CSM Făgăraș (6). CSM Făgăraș e pe locul 13, cu doar trei puncte. Ultima clasată, Politehnica Iași, are zero puncte. (George PROCA)

Comments

comments