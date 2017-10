Bârlădeanul Andrei Cosmin Vladimir, promotorul portului popular românesc

de Mihaela NICULESCU

Taraba cu produse vestimentare tradiționale create de tânărul artist popular bârlădean Andrei Cosmin Vladimir a fost atracția Târgului Meșteșugarilor, organizat în cadrul Sărbătorii Toamnei, încheiată ieri la Bârlad. Bârlădenii au fost fascinați de produsele realizate manual de concitadinul lor în vârstă de doar 19 ani, pentru mulți necunoscut până acum deși este cunoscut în țară, după ce a fost remarcat la târgurile la care a participat în ultimii ani.

Nu este pentru prima dată când Andrei participă la sărbătorile organizate la Bârlad, doar că anul acesta poziția centrală a tarabei sale a fost factorul care a atras atenția multor vizitatori ai târgului. Pe tarabă au fost expuse brâie, ștergare, cămăși populare, ciorapi de lână și catrințe, toate făcute de mâna lui Andrei. L-au ajutat să vândă mătușa și bunica sa, din localitatea Văleni, Vaslui, el fiind tot timpul ocupat cu împletitul ciorapilor la patru andrele sau cu cusutul ștergarelor, taraba funcționând ca un atelier de creație live.

Deși mulți trecători se arătau uimiți de dibăcia mâinilor care întorceau andrelele mai ceva ca o femeie, Andrei nu consideră că ceea ce face el este un lucru anormal, o treabă de femeie. Se mândrește că poate duce tradiția mai departe, așa cum a învățat-o de la bunica și mătușa lui: “Am început să lucrez de pe la 6 ani. Îmi aduc aminte că primele mele produse au fost cordeluțele de păr. Încet încet am ajuns să progresez și în egală măsură să mă documentez, am fost autodidact. Mai intens lucrez de vreo cinci ani. Pasiunea mea cea mai mare este țesutul. Cred că am țesut sute de kilometri de materiale, la războiul meu de acasă, de la Bârlad. Împletesc însă cu plăcere ciorapi, pulovere, flanele, aproape orice, cos cămăși și costume populare. Modelele de la țesături mi le procur din cărți de specialitate, dar consult și internetul și țesăturile vechi și uneori și oamenii din sate, de la care am învățat de altfel și să torc lâna”, a povestit pentru Est News Andrei Cosmin Vladimir.

La început a fost un hobby, dar în timp produsele create manual de acesta au fost apreciate și ulterior valorificate așa că încetul cu încetul au apărut și câștigurile materiale. Andrei Cosmin Vladimir este student la Geografie și Turism, în cadrul Universității Cuza din Iași. Tânărul artist popular spune că se relaxează atunci când împletește, coase sau țese. Recunoaște însă că atunci când are comenzi multe relaxarea se transformă în oboseală. Nu lucrează în timpul orelor de curs, ci în afara lor și mai ales în vacanțe. Profesorii îi respectă aplecarea către arta populară și sunt îngăduitori de câte ori se învoiește pentru a participa la târguri și expoziții.

“Sunt destul de cunoscut în țară, însă din păcate mai puțin la Bârlad. Particip de câțiva ani la târguri importante, printre care cele de la Muzeul Satului. Am observat că arta populară românească este apreciată de străini, dar rămân la convingerea că românii sunt cei care apreciază cel mai bine astfel de produse pentru că simt românește. Sunt și români care cumpără în mod frecvent astfel de obiecte de vestimentație tradiționale. Alții doar privesc. Eu cred că un promotor al acestei arte trebuie să creeze în cunoștință de cauză, dincolo de informație e nevoie de multă răbdare și de migală pentru ca produsul finit să fie unul valoros. O catrință de exemplu, îmi ia cam 2 – 3 zile s-o țes, pentru că totuși vorbim de 150 de fire de urzeală pe care le manevrez la război. După mine cel mai greu de realizat este catrința, această țesătură deasă, naturală și foarte trainică”, ne-a mărturisit Andrei.

Bârlădeanul recunoscut pentru produsele manual de artă tradițională românească a cusut 40 de cămăși doar pentru el. Îi place să le îmbrace la sărbătorile mari, când merge la Biserică. Are un cult pentru costumul popular despre care spune că este ca un zid, este rezistent și nu va muri niciodată, poate să înfrunte secolele. Dincolo de dragostea pentru cămășile și costumele populare Andrei nu este doar un creator ci și un colecționar împătimit. Are zeci de costume populare autentice, vechi și foarte vechi, cel mai valoros fiind creat în 1852: “Am acasă un mic muzeu de costume populare, pe care le-am achiziționat uneori destul de greu, de la diverse persoane. O mare parte din ceea ce câștig din vânzarea obiectelor realizate manual de mine o investesc în achiziționarea de costume populare. Mă simt extraordinar, în siguranță, atunci când sunt înconjurat de aceste costume moștenite din generație în generație și purtate de mai bine de un secol de strămoșii noștri. Tradiția populară românească nu se va pierde niciodată – poate se va transforma, dar nu se va pierde. Niciodată, nici un curent vestimentar nu a învins definitiv portul popular românesc și nici nu îl va învinge. Ia românească a reapărut în vestimentația femeilor, nu doar din România ci din întreaga lume. Suntem destui care promovăm tradiția populară românească și mulți suntem tineri”.

La 19 ani, Andrei Cosmin Vladimir este un tânăr cu preocupări specifice vârstei și destul de în pas cu moda. Din garderobă însă nu-i lipsesc obiectele vestimentare cu influență folclorică, dar și cele autentice. Puloverul din lână de oaie, cămașa populară, ițarii sau cojocelul autentic sunt piese de bază în garderoba artistului popular bârlădean. Ceea ce îi dă farmec totuși acestui tânăr minunat este folosirea cu dezinvoltură a accentului neaoș moldovenesc și a unei limbaj din care nu lipsesc regionalismele și arhaismele. Întreaga sa atitudine crează celui care îl privește și ascultă imaginea românului autentic, care își venerează originea, tradiția și strămoșii.

