Cutremur în Primăria Bârlad! Scrisoarea deschisă a unui șef de serviciu către primarul Boroș: ”V-am așteptat ca pe un Mesia!”

Încep să cadă măștile care au păcălit mii de bârlădeni la alegerile locale din vara lui 2016! În timp ce unii cetățeni ai Bârladului trăiesc senin cu iluzia că primarul Dumitru Boroș va reuși să ducă la îndeplinire până în 2020 fantasmagoriile din programul electoral, pentru cei mai mulți prima jumătate a mandatului este suficient cât să-l fi declarat deja cel mai slab primar de după ’90.

Mai mult, activitatea de până acum a edilului-șef a declanșat o reacție în premieră chiar în rândul funcționarilor publici din administrația locală: o scrisoare adresată primarului Boroș de către unul dintre cei mai longevivi șefi de serviciu din instituție, respectiv Mirel Țîrcă, de la Serviciul de taxe și impozite – persoane juridice.

Este vorba de o scrisoare trimisă primarului încă de acum o lună și, cu toate că edilul-șef nu a spus nimic despre existența ei, în primărie s-a aflat și produce valuri serioase.

Exasperat de maniera de lucru a edilului-șef, Țîrcă trage cortina și spune pe șleau lucruri pe care Boroș pare că se străduiește din răsputeri să le țină departe de ochii celor pe care a reușit să-i ”cumpere” cu vorba blajină, cu privire inocentă și atitudine umilă. Exact acele atribute cu care și-a făcut intrarea și în PNL cu ani în urmă, pentru ca ulterior cei mai mulți dintre membri să spună că acestea erau simple măști și că Boroș e complet diferit. In consecință, dintre sutele de membri ai PNL Bârlad, doar 80 l-au votat în funcția de președinte al organizației. Pentru cei mai mulți liberali el a rămas un trădător, un om care spune una și face alta.

Scrisoarea lui Țîrcă vorbește despre toate câte le-au pomenit și liberalii mâhniți de omul Boroș, cel din spatele măștilor publice: despre atitudine autoritară, despre minciuni, compromis, acțiuni la limita legii, despre favoritisme, promisiuni deșarte și atitudini duplicitare, refuzul de a dialoga, haosul din primărie, bâlbe administrative, orgolii de doi lei.

”Am sperat că vom avea parte de un mandat curat, plin de adevăr, corectitudine și aplicare a legii ”

Redăm în cele ce urmează câteva fragmente din scrisoarea lui Mirel Țârcă, urmând ca mâine (marți – 10 octombrie) să o redăm în integralitatea ei, în ediția tipărită a ziarului Est News (pe care o puteți găsi la chioșcurile de presă).

”Am ales această metodă de comunicare pentru că, după ce ați refuzat să îmi semnați documentele emise în cadrul Serviciului Impozite și Taxe – Persoane Juridice (ITPJ), prin întâlnire directă, sugerându-mi să le transmit prin registratură, în ultima perioadă ați refuzat să soluționați cererile mele chiar și cele transmise prin registratură. Am decis să vă scriu această scrisoare pentru că nu mai suport tratamentul la care sunt supus în ultima perioadă” – așa își începe scrisoarea Mirel Țîrcă, șeful ITPJ din cadrul primăriei locale.

”Îmi aduc aminte perioada dinainte de preluarea mandatului și trebuie să recunosc într-adevăr că, după discursurile din campania electorală v-am așteptat ca pe un Mesia, cu toate că vă cunoșteam un pic din activitatea de consilier local (8 ani! – n.r.), în care nu prea ați ieșit în evidență cu ceva extraordinar. Totuși, am sperat că dacă sunteți jurist, măcar vom avea parte, atât noi salariații, cât și cetățenii, de un mandat curat, plin de adevăr, corectitudine și aplicare a legii în toate domeniile. Dar lipsa dvs de experiență în lucrul cu subalternii a făcut să fiți îngițit mult prea repede de <sistem>”.

Despre plecarea subită, aproape simultană, a specialiștilor din primărie: ”Nu ați făcut nimic să-i păstrați”



”Într-adevăr, au plecat mulți salariați cu funcții de conducere sau de execuție. Dar nici nu ați făcut nimic să îi mențineți măcar până găsiți înlocuitori care să preia arhiva, bazele de date, sarcinile de serviciu, fără bulversarea activității din primărie. Dimpotrivă, ați preferat să semnați cât mai repede actele, ca aceste persoane să plece. Așa s-a ajuns la situația de notorietate de la Serviciul Cadastru, de la Urbanism cât și lipsa în totalitate al unui întreg nivel de conducere, respectiv directorii. Paradoxal, cel puțin pentru mine, chiar deranjant, a fost blazarea dumneavoastră, lipsa de reacție și replicile din ședințele cu șefii de serviciu, când ați spus <să ne luăm adio de la serviciul Cadastru>, <să ne obișnuim cu idee că vom merge la Vaslui pentru autorizații de construire> și că <nu avem nevoie de directori>. În perioada următoare a început un adevărat periplu pe la ușa dumneavoastră a tuturor frustraților și diletanților din instituția noastră, care v-au dat tot felul de sfaturi. Domnule primar, oamenii aceștia vor face la fel și cu următorul primar. Asta e <meseria> lor, așa au făcut întotdeauna, numai că nu le-a ieșit decât cu dumneavoastră”.

Se răzbună Boroș pentru că Țîrcă i-a rănit orgoliul?

În scrisoare, Mirel Țîrcă menționează un lucru extrem de important ce pare a fi izvorul urii lui Boroș împotriva lui, motivul șicanelor despre care șeful ITPJ crede că este supus atât de către primar, cât și de lingușitorii acestuia (ale căror nume nu sunt menționate):

”Recunosc, în încercarea de a acoperi golurile din organigramă, mi-ați propus să preiau conducerea interimară a Direcției Economice. Eu v-am mulțumit frumos, am spus că sunt onorat, dar că trebuie să avem o discuție mai clară, să înțeleg care sunt direcțiile pe care le urmăriți și modul cum vreți să le puneți în practică. Această discuție mai aplicată nu a mai avut loc și am început să simt obstrucționarea activității mele. Mai ales după ce ați desemnat în funcția de director interimar al Direcției Economice o altă persoană, presiunea și hărțuirea morală și psihică s-a exercitat direct prin aceasta. Trebuie să recunosc că dacă aș fi acceptat funcția de director executiv nu aș fi fost în stare de o asemenea ”performanță” ca aceea a persoanei pe care ați desemnat-o să conducă Direcția Economică, ”performanță” arătată atât în interiorul primăriei, cât și în relația cu celelalte servicii sau instituții din subordinea primăriei și a Consiliului Local (spital, poliție locală, piață etc.)

Precizăm că cel care ocupă acum funcția de director executiv este Liviu Angheluță.

Întrebările lui Țîrcă

Nu lipsesc din scrisoarea lui Mirel Țîrcă nici referirile la faimosul raport de activitate al lui Boroș după primul an de mandat, raport ce a stârnit reale hohote de râs în rândul bârlădenilor care au reușit să distingă în vorbăria abundentă un mare nimic.

”În raport spuneți că <se colectează în grad superior creanțele bugetare față de 2016”, că ați reușit să formați în primărie o echipă care <știe ce are de făcut, care poate și în care am deplină încredere>” – arată Țîrcă.

În timp ce Boroș păcălea lumea cu expresii gogonate de genul celor mai sus expuse, iată ce simțea unul dintre membrii mândrei ”echipe” ce muncea cu drag și spor:

”De ce vreți să distrugeți sau dați impresia că vreți să distrugeți și serviciul ITPJ, care merge bine și are rezultate bune?

De ce ați afirmat într-o ședință cu toți șefii de servicii, că vreți să uniți serviciile de impozite și taxe pentru că nu puteți lucra cu doi șefi?

De ce susțineți sau sau dați impresia că susțineți obstrucționarea activității mele și a serviciului ITPJ?

De ce refuzați să răspundeți la solicitările mele care ar putea duce la detensionarea situației?

De ce refuzați (fără să motivați) să semnați documentele pe care vi le transmit, afirmând că le veți semna când veți avea chef?

De ce nu mă susțineți sau dați impresia că nu mă susțineți în acțiunile corecte și legale de aplicare a legislației în domeniul meu de activitate?

De ce nu mă susțineți sau dați impresia că nu mă susțineți în demersurile mele de apărare a intereselor legale și legitime ale instituției?

De ce ascultați sau dați impresia că ascultați de glasul frustraților, invidioșilor și, mai ales, al diletanților?

De ce susțineți sau dați impresia că susțineți favoritismele, neprofesionalismul și compromisul în aplicarea politicii de personal, salarizare, angajare, promovare?

De ce susțineți sau dați impresia că susțineți în instituția noastră și în serviciile și instituțiile subordonate comportamente de tip <hărțuire morală și psihică>?”

”Trebuie să recunoașteți că a fost o minune că ați câștigat alegerile”

”Domnule primar, acum aveți ocazia unică, poate chiar șansa salvării mandatului. Delimitați-vă de toți neprofesionaliști, diletanții, yesman-ii, mincinoșii, complexații dornici de a obține avantaje personale din ocuparea unei funcții publice, dornici de a face compromisuri în detrimentul instituției. Să știți că mai sunt în primărie salariați care să vi se alăture acțiunilor promise în campania electorală. Dacă sunteți implicat și nu susțineți acest plan de hărțuire morală și psihică și de obstrucționare a activității mele, atunci spuneți asta public, dar mai ales demonstrați prin fapte.

Trebuie să recunoașteți că a fost o minune că ați câștigat alegerile, că nu v-ați așteptat nici dumneavostră. Dacă recunoașteți că a fost o minune, trebuie să acceptați că minunile le face doar Dumnezeu. Și dacă Bunul Dumnezeu a îngăduit să fiți în această funcție, nu credeți că trebuie să încercați să vă duceți la bun sfârșit mandatul numai prin corectitudine, legalitate, onestitate, moralitate, adevăr, profesionalism și că trebuie să impuneți aceste principii și subordonaților?”.

Contactat de reporterul Est News, Mirel Țîrcă a confirmat că este autorul acestei scrisori, dar nu a dorit să facă alte comentarii: ”I-am trimis o scrisoare domnului primar, dar nu mă simt pregătit să comentez deocamdată nimic. Am și anumite probleme personale care nu-mi dau starea necesară pentru o asemenea discuție. Aștept încă să mi se răspundă la scrisoare, asta e tot ce pot spune pentru moment”.

Primarul Dumitru Boroș nu a răspuns apelului nostru telefonic. În cazul în care va dori să-și exprime punctul de vedere, Est News este pregătit să-i respecte acest drept.

