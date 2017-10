Mii de oameni au petrecut în ploaie la Huși, de zilele orașului

Mii de localnici din Huși au petrecut de ”Zilele Orașului”, în ciuda ploii care nu a contenit deloc pe perioada activităților derulate de primărie. Pe lângă cele 32.000 de sarmale oferite de autorități în corturi militare, spectacolul a fost pe placul hușenilor, care s-au putut bucura de prezența pe scena din centrul municipiului a unor artiști consacrați, precum Smiley și Adriana Ochișanu.

Vremea rea nu a fost un impediment pentru mii de hușeni să petreacă de ”Zilele Orașului”, organizate de primărie, ca în fiecare an, în primul week-end din luna octombrie. În consecință, au lăsat odihna de duminică la o parte și au mers în centrul orașului, mai întâi pentru a se înfrupta din cele 32.000 de sarmale delicioase oferite de primărie. Unii au stat și de două ori la rând, având în vedere că nu s-a pus problema să nu ajungă și pentru cei mai pofticioși. Cei mai norocoși au primit sarmale chiar din mâna primarului, care le-a ajutat pe salariatele primăriei implicate în activitatea gastronomică.

” Ca în fiecare an, cum am obișnuit cetățenii Hușului și pe toți cei care vin și din alte părți, facem tradiționalele sarmale moldovenești. Am realizat undeva la 32.000 de sarmale, ceea ce înseamnă măcar una pentru fiecare locuitor al orașului. Am împărțit și eu câteva porții la început, fiind alături de cei care trudesc aici”, ne-a declarat primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan.

Edilul hușean speră ca ploaia care nu a contenit pe perioada sărbătorii de duminică să aducă belșug fermierilor, astfel încât aceștia să-l poată susține financiar la sărbătoarea orașului de anul viitor.

”Este o nouă sărbătoare, una frumoasă pentru toți cetățenii Hușului. Chiar dacă plouă, este un motiv de bucurie pentru că o așteptăm de pe 15 iulie. De aceea, cred că la anul vom avea mai mulți sponsori din partea fermierilor agricoli care au așteptat ploaia care nu vine decât atunci când organizăm noi spectacole”, a mai adăugat primarul Ciupilan.

Odată cu lăsarea serii, a început spectacolul în care au fost combinate mai multe genuri de muzică oferite de artiști consacrați. Pe lângă de acum tradiționalul Ansamblu ”Trandafir de la Moldova” Huși, pe scenă au urcat și interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu, precum și îndrăgitul artist Smiley. Acesta din urmă i-a ținut ”în priză” pe miile de tineri care au rezistat până aproape de miezul nopții, cântând alături de artist.

Desigur, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, seara de petrecere s-a încheiat cu un frumos foc de artificii. (Ionuț PREDA)

