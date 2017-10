HC Vaslui primește mâine vizita celor de la HC Odorhei

Handbaliștii vasluieni îi vor înfrunta mâine, de la ora 18:30, pe omologii lor de la HC Odorhei, echipă clasată pe locul 5 în Liga Zimbrilor.

Cele două echipe au avut un parcurs similar până acum în primul eșalon de handbal masculin din România. HC Odorhei a înregistrat trei victorii, o remiză și două înfrângeri, în timp ce vasluienii au învins de trei ori și au pierdut alte trei partide. HC Odorhei a remizat etapa trecută cu AHC Dunărea Călărași, scor 24 – 24, după ce a fost condusă la pauză cu 13 – 12. Vasluienii în schimb nu au primit nici măcar o șansă de la AHC Potaissa Turda pentru a obține un rezultat pozitiv. Elevii lui Sandu Iacob și Alexandru Axinte au pierdut cu 20 – 33 disputa din etapa trecută a Ligii Zimbrilor. Ca urmare a acestui rezultat HC Vaslui a coborât pe opt în clasament.

HC Vaslui și HC Odorhei s-au întâlnit până acum de șapte ori, iar elevii lui Sandu Iacob și Alexandru Axinte au avut câștig de cauză o singură dată, chiar în meciul disputat pe teren propriu stagiunea trecută, scor 31 – 26. HC Odorhei a învins categoric în ultima întâlnire dintre cele două, scor 30 – 22.

Spranțele vasluienilor în meciul de azi se leagă de o evoluție reușită a lui Gabriel Bujor, golgheterul Ligii Zimbrilor, cu 41 de reușite, la egalitate cu Pierre Rabot, de la Minaur Baia Mare. Alexandru Farcaș poate contribui decisiv și el la obținerea celor trei puncte. Acesta are 31 goluri marcate până acum și ocupă locul 10 în clasamentul golgheterilor. Mihai Bujor (18 goluri), Silvian Amihăesi (14), Răzvan Farcaș (13), Valentin Anton (12) și Claudiu Dediu (10) ar putea contribui și ei la un succes de răsunet pentru HC Vaslui.

Pericolul vine pentru vasluieni din mai multe locuri de la HC Odorhei. Vasluienii nu pot apela la tactica marcajului la un jucător anume pentru că nu mai puțin de trei jucători de la echipa adversă au marcat cel puțin 20 goluri până acum. Este vorba despre Antonio Kovacevic (22), Viacheslav Sadovyi (21) și Andrei Mihalcea (20). Uros Vilovski (19), Maksim Baranau (18), Milos Dragas (13), Goran Kuzmanoski, Milorad Krivokapic (câte 12) pot fi și ei decisivi dacă sunt lăsați să zburde pe teren.

HC Vaslui ocupă locul opt, cu 9 puncte, tot atâtea cât are CSM București, dar cu un golaveraj mai slab (-15 / -7). Vasluienii sunt totuși la doar trei puncte de podium. Dinamo București e lider neînvins, cu 18 puncte. Pe doi e Steaua București, cu 13 puncte. Potaissa Turda e pe trei, cu 12 puncte. Urmează Minaur Baia Mare, tot cu 12 puncte. Pe cinci și șase se clasează HC Odorhei și AHC Dunărea Călărași, cu câte 10 puncte. Dacă mai face pași greșiți HC Vaslui ar putea fi depășită în clasament de SCM Politehnica Timișoara (8 puncte), HC Dobrogea Sud Constanța (7), CSU Suceava, CSM Făgăraș (6). CSM Făgăraș e pe locul 13, cu doar trei puncte. Ultima clasată, Politehnica Iași, are zero puncte. (George PROCA)

Comments

comments