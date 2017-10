Filmul documentar “Regina Tăcerii” poate fi vizionat gratuit de bârlădeni

Bârlădenii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 12.00, la Muzeul “Vasile Pârvan”, unde vor putea viziona gratuit documentarul „Regina Tăcerii”, în regia polonezei Agnieszka Zwiefka. Evenimentul are loc în cadrul programului KineDok powered by One World Romania, ediția a 3-a.

Ceilalți copii îi spun „nebuna”, însă Denisa Gabor nu e decât o fetiță romă de zece ani care, împreună cu părinții și cu alte câteva familii de romi din România, s-a mutat undeva la marginea Wroclaw-ului, în Polonia. Pentru că nu poate auzi, Denisa se confruntă zilnic cu agresiunea celorlalți copii. Părinții ei sunt complet în afara sistemului – nu au adresă fixă sau asigurare medicală – astfel încât durează ani buni până ce Denisa ajunge sa fie consultată de un medic. În ciuda dizabilității care a împiedicat-o să învețe să vorbească, Denisa rămâne un copil plin de viață care poate comunica cu cei din jur și care se bucură să danseze pe ritmul filmelor Bollywood de pe DVD-urile culese din gropile de gunoi – ritm pe care îl percepe în ciudă dizabilității.

Regizoarea Agnieszka Zwiefka o urmărește pe Denisa pe parcursul câtorva anotimpuri, creând momente elaborate de cinema în care încearcă să vizualizeze viață interioară a fetiței pornind de la muzica ei favorită. Rezultatul este un film strălucitor care, printr-o combinație de observație și mise-en-scène, în formulă de musical indian, prezintă dubla marginalitate a Denisei într-o estetică ce dovedește deopotrivă compasiune și imaginație. (G.P)

Comments

comments