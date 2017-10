Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, marcată în mai multe școli din județ

Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești a fost marcată, în premieră, în mai multe școli din județ, prin o serie de activități menite să sublinieze importanța consumării de produse autohtone, care sunt mult mai sigure decât cele din import. În acțiunile desfășurate au fost implicați mai mulți factori de răspundere, printre care Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești, Școala Gimnazială ,,Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos și Colegiul Economic ,,Anghel Rugina” Vaslui au fost gazda unor programe educative cu scopul promovării și prezentării produselor agroalimentare obținute din materii prime de bază provenite de la producătorii locali. La Centrul de Educație Incluzivă Negrești, acțiunea s-a intitulat sugestiv ”Să mâncăm sănătos”, fiind prezentate elevilor cele mai importante reguli de urmat pentru a avea un stil de viață sănătos, printre care se numără și consumul de produse proaspete românești. Elevii centrului au fost extrem de interesați de tema propusă, participând activ la dezbateri. Momentul cel mai așteptat dar și cel care a adus cele mai multe zâmbete pe chipurile copiilor a fost degustarea produselor tradiționale prezentate, realizate de către cadrele didactice din cadrul Centrului Negrești.

La Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești a fost marcată în cadrul unei ore deschise de dirigenție. Astfel, elevii clasei a VII-a au fost informați cu privire la avantajele consumului de produse autohtone, atât pentru consumatori cât și pentru economia locală. Cei prezenți au analizat posibilitatea realizării în viitor a unui târg de produse agroalimentare autohton, idee inițiată de reprezentanții DAJ Vaslui și apreciată de participanți.

Și elevii Colegiului Economic „Anghel Rugină” Vaslui au marcat, printr-o activitate deosebită, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Sub sloganul „O viață sănătoasă începe la masă”, elevii claselor IX E și XI D au prezentat informații cu privire la importanța alegerii alimentelor agroalimentare românești în scopul menținerii unui stil de viață sănătos. Pentru a-și promova produsele aduse pentru degustare, elevii au realizat etichete atractive.

“Experiența acestor activități ne-a arătat faptul că există un mare interes al elevilor de toate vârstele pentru informare și pentru activitățile extrașcolare. După anii ’90 fascinația pe care o provocase până atunci Occidentul s-a consumat, mai ales sub aspect culinar, sub dorința de a mânca și a bea tot ce venea din ”afară”. Abia în anii 2000, lucrurile s-au schimbat în materie de gusturi, consumatorii români căutând o alternativă la oferta marilor lanțuri de magazine, pe fondul creșterii interesului pentru hrana sănătoasă de casă, dar și pe fondul redescoperirii tradițiilor pierdute. Instituirea prin lege a Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești sperăm să aibă în fiecare an noi valențe prin activitățile de promovare a produselor agroalimentare provenite de la producătorii autohtoni”, ne-a declarat directorul DAJ Vaslui, Gigel Crudu. (Ionuț PREDA)



