“Berthelot și Bârladul”, o expoziție în premieră, la Școala Gimnazială “Iorgu Radu” din Bârlad

de Mihaela NICULESCU

Luni, 16 octombrie, la ora 11.00 Școala Gimnazială “Iorgu Radu” din Bârlad va găzdui vernisarea expoziției “Berthelot și Bârladul”. Aceasta reprezintă prima manifestare dintr-un amplu proiect inițiat de școala bârlădeană, care își propune marcarea Centenarului Primului Război Mondial și a Marii Uniri.

Proiectul ,,România la întâlnirea cu Centenarul. Bârladul în Marele Război” se va desfășura pe tot parcursul anului școlar 2017 – 2018, cuprinzând mai multe simpozioane și expoziții de fotografie documentară la sediul unor instituții precum: Cercul Militar Bârlad (22 octombrie – Bârladul capitală militară), Biblioteca Municipală “Stroe S. Belloescu” (25 noiembrie – Prezența Marelui Cartier Regal la Zorleni. Implicații naționale și internaționale), Primăria Municipiului Bârlad (1 Decembrie) etc.

“Pentru o scurtă perioadă de timp noiembrie 1916 – martie 1917, orașul a avut o importanță mai mare decât mărimea sa – centru militar și factor de influență politic, constituind o adevărată “capitală militară” a României neocupate de inamic. Aici au activat nu numai Marele Cartier General al Armatei Române și omologul său rusesc pentru trupele aflate pe frontul din România, ci și Marele Cartier Regal (la Zorleni, în proximitatea Bârladului), Misiunea Militară Franceză condusă de cunoscutul general Henri Berthelot precum și cea rusă. În aceste condiții la Bârlad a funcționat “Comandamentul Frontului Român”, regele având nominal comanda supremă pe frontul românesc iar generalul rus Vladimir V. Zaharov fiind în funcția de șef de stat major al lui Ferdinand I pentru trupele rusești. De asemenea și-au desfășurat activitatea în urbe: Comandamentul Armatei a I-a române, Cartierul general al armatei a IV-a ruse, spitale de campanie, școli militare de specialitate, diferite servicii și organisme, unități aflate în refacere, un lagăr de prizoniri etc.”, ne-a declarat profesorul Marcel Proca, inițiatorul proiectului.

Expoziția ce urmează a fi vernisată luni are un caracter itinerant și va circula la toate instituțiile școlare din localitate și din împrejurimi fiind deja încheiate parteneriate în acest sens cu: Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza”, Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu”, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” etc. De asemenea fiecare școală implicată va organiza sesiuni de eseuri, referate științifice/proiecte I.T. și/sau o expoziție de desene/proiecte grafice pe tema menționată mai sus în cadrul unității pe parcursul desfășurării proiectului.

“Finalitatea acestui demers constă în sensibilizarea și conștientizarea de către elevi și comunitatea locală a Centenarului Primului Război Mondial și a Marii Uniri, a importanței și rolului jucat de Bârlad și bârlădeni în evoluția acestor evenimente ce au marcat istoria românilor. Bârladul are un trecut eroic, trecut de care trebuie să fie mândru și pe care trebuie să îl respecte și să îl onoreze cum se cuvine”, a mai declarat profesorul Marcel Proca, care este și vicepreședinte al Academiei Bârlădene.

Proiectul ce urmează a fi derulat în următorul an beneficiază și de sprijinul mai multor parteneri ca: Primăria și Consiliul Local Municipal Bârlad, Societatea de Științe Istorice – Filiala Bârlad, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad, Cercul Militar Bârlad, Biblioteca Municipală “Stroe S. Belloescu”, Muzeul “Vasile Pârvan”, Casa de Cultură a Sindicatelor “George Tutoveanu”, Asociația “Constantin Hamangiu” Bârlad, Asociația Femeilor Întreprinzătoare Bârlad, etc.

