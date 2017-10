În magazinele din Bârlad sunt din belșug produse cosmetice fără etichetare în limba română. Cei de la Protecția Consumatorilor dau vina pe legislație

De Mihaela NICULESCU

De 3 ani de când Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) a modificat legislația privind controalele inopinate, comercianții au început să profite de controalele tot mai rare, asta afectând consumatorii față de care unii agenți economici manifestă o nepăsare crasă. A.N.P.C. a dispus renunțarea la controalele inopinate, pe motiv că ar crea discriminări între unii și alți agenți economici.

Astfel, tot mai multe produse cosmetice au început să fie folosite incorect pentru că ele nu sunt etichetate și în limba română. Vopselele de păr de exemplu sunt printre produsele aflate în topul cosmeticelor neetichetate în limba română, îngreunând astfel utilizarea de către femei, întrucât nu știu care este modul de folosire al acestor creme de colorare.

“Acum o lună am cumpărat o vopsea dar nu am putut afla cum se folosește pentru că prospectul era în mai multe limbi străine și nici pe cutie nu am găsit vreo etichetă în limba română. Am folosit-o totuși așa cum foloseam de regulă o vopsea românească de ani de zile. Nu cred că a fost corect. După o lună am cumpărat o altă vopsea, tot fără amoniac, de la altă firmă, dar spre mirarea mea nici aceasta nu avea instrucțiuni de folosire în limba română. Am lăsat să acționeze 30 de minute crema, dar ulterior am aflat că trebuia de fapt să o țin doar 20 de minute pe păr. Nepoata mea, venită în vizită la mine și care știe limba engleză mi-a tradus din prospect, dar era prea târziu. Ambele tuburi de vopsea au fost cumpărate de la magazine de profil din zona Stadion”, ne-a declarat Veronica Balan, o bârlădeancă nemulțumită de modul în care comercianții înțeleg să respecte siguranța clienților.

Conform legii cosmeticelor etichetarea în limba română a ingredientelor produsului nu este obligatorie. Legea însă spune că este obligatoriu ca pe fiecare tub de vopsea să existe o etichetă în limba română pe care să fie scrise instrucțiunile de folosire, cu timpii de acțiune, în cazul părului de la rădăcină, a firelor albe și pentru toată lungimea părului, vopsit sau nevopsit în prealabil.

“De 3 ani comisarii de la Protecția Consumatorilor nu mai sunt obligați să controleze inopinat agenții economici, ci doar cu prilejul anumitor tematici stabilite la nivel național de A.N.P.C., sau în urma unor sesizări scrise în care să fie specificate produsul și locația de unde a fost cumpărat. În cadrul A.N.P.C. există legi speciale pentru cosmetice și evident și amenzi pentru contravenții. Cuantumul acestora este destul de mare, dar atunci când un agent economic plătește în 48 de ore valoarea amenzii este destul de mică întrucât se aplică o jumătate din cuantumul minim al amenzii prevăzute în lege”, ne-a declarat Constantin Vasilache, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului.

Cu alte cuvinte agenții economici sunt dispuși să plătească o amendă de valoare simbolică, decât să respecte legea. Cu siguranță că pe fiecare pachet în care vin ambalate produsele cosmetice există și o etichetă cu instrucțiuni de folosire în limba română. Pentru a respecta legea ar fi de dorit ca agenții economici să tragă la xerox eticheta respectivă și să o aplice pe fiecare produs în parte. Costisitor și neprofitabil, așa că mai bine plătesc o amendă simbolică decât să se ostenească suplimentar, mai ales că reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului ajung poate o dată pe an la ei în magazin. Inconștiența acestor agenți economici (și uneori a producătorilor și distribuitorilor) este foarte mare întrucât lipsa instrucțiunilor de folosire în limba română a produselor de colorare a părului poate atrage cu sine o utilizare inadecvată cu repercusiuni asupra sănătății scalpului și întregului organism. Cele mai frecvente sunt alergiile, de la simple la complicate, care pot determina înroșirea pielii capului, apariția supurațiilor și a pruritului la nivelul întregului corp și destul de rar, dar nu imposibil, șocul anafilactic. Abia atunci când este periclitată sănătatea consumatorului intră în acțiune Direcția de Sănătate Publică, instituție care ar trebui să vegheze permanent la sănătatea populației și nu atunci când se întâmplă evenimente din categoria atentat la sănătatea publică.

