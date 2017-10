RC Bârlad înfruntă sâmbătă pe RCM Galați, în DNS

Rugby Club Bârlad va întâlni sâmbătă de la ora 14.00 formația RCM Galați, pe stadionul Rulmentul, în cadrul etapei a treia din Divizia Națională de Seniori, al doilea eșalon rugbystic din România.

Rugbyștii bârlădeni ocupă locul 4, cu două puncte, câștigate după remiza înregistrată în prima etapă, scor 19 – 19, în deplasare la CS Știința Petroșani. Partida dintre RC Bârlad și ACS Tomitanii Constanța, din etapa a doua, a fost amânată.

Gălățenii sunt pe ultimul loc de pe podium, cu 5 puncte. Au pierdut în prima etapă cu SCM Gloria Buzău, scor 19 – 29. Au reușit să învingă autoritar însă pe CS Știința Petroșani, scor 36 – 15, motiv pentru care au câștigat și punctul bonus ofensiv.

RC Bârlad a învins în sezonul trecut RCM Galați cu fiecare ocazie. Ultima oară a întâlnit-o în luna iunie, în meciul de clasament pentru locurile 5 – 6, câștigată de bârlădeni cu 47 – 16. Anterior, RC Bârlad a învins-o în etapa a 6 – a a sezonului regulat, scor 46 – 28, câștigând astfel și punctul bonus ofensiv.

Vor mai avea loc duminică, în cadrul DNS, partidele CS Năvodari – ACS Tomitanii Constanța, SCM Gloria Buzău – CSM Bucovina Suceava și CS Știința Petroșani – CSUAV Arad.

În fruntea clasamentului conduc ostilitățile cei de la CS Năvodari, cu două victorii din tot atâtea partide disputate și un golaveraj de +90. Tot 10 puncte, cu bonus ofensiv câștigat în ambele partide, are și SCM Gloria Buzău, care are însă un golaveraj mult mai modest. CS Știința Petroșani are 2 puncte și așteaptă un pas gresit al RC Bârlad pentru a o depăși în clasament. Pe ultimele două locuri sunt CSM Bucovina Suceava și CSUAV Arad, ambele fără punct obținut până acum. Sucevenii au disputat însă o singură partidă. (George PROCA)

