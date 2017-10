Meci disputat, cu goluri multe, între fotbaliștii veterani din comuna Todirești și satul Trestiana

Ieri, de la ora 10, stadionul Fepa din Bârlad a găzduit un nou meci dintre echipa de fotbal a comunei Todirești și cea a satului Trestiana, comuna Grivița. Astfel de partide ale fotbaliștilor veterani au loc de 14 ani, de patru ori pe an. Se joacă în sistem tur – retur. Inițiativa acestor confruntări a venit de la frații Dumitriu, pentru că trei sunt în echipa satului Trestiana și unul joacă la cea a comunei Todirești.

A fost și un eveniment festiv pentru că Petru Dumitriu s-a retras din activitatea de 50 de ani ca fotbalist și a predat ștafeta, la vârsta de 64 de ani. Câteva zeci de bârlădeni au asistat la partidă. Din lotul celor două echipe de fotbal fac parte foști fotbaliști de la Rulmentul și FEPA și în ligile superioare de fotbal din România.

„Tradiția acestor meciuri a început încă din anii 90 și a continuat an de an. Noi suntem patru frați și toți am jucat fotbal. Prima dată pe terenul de la FEPA am jucat în 1986 când aveam 25 de ani și venisem de la Galați, după ce jucasem și acolo. M-au angajat la RAGL să fac o echipă de fotbal. Am adus 100 de copii la terenul din fața gării și în fiecare zi eliminam câte 10 – 15. Am rămas 20 și am terminat pe primul loc pe faza județeană până în toamnă. Apoi i-am luat pe Petruț, Motrea, Pâtâc, Murgeanu, Ursu, Pătrașcu, oameni de bază și am ajuns în Divizia C. Apoi după doi ani am plecat la Puiești, după ce am intrat în Divizia C cu Abrom”, a declarat pentru Est News Ion Dumitriu.

Partida a stat sub semnul echilibrului și s-a terminat nedecis, scor 3 – 3. Echipa satului Trestiana a arătat ceva mai bine în prima repriză, la sfârșitul căreia conduceau cu 1 – 0. Veteranii din Todirești au restabilit însă egalitatea la scurt timp de la începutul părții secunde. A venit iar rândul celor din Trestiana să conducă ostilitățile și acest lucru a avut efecte și pe tabela de marcaj, scorul devenind 3 – 1. Finalul partidei a găsit o echipă din Todirești mai conectată la joc, motiv pentru care aceștia au reușit să mai marcheze de două ori și pentru a stabili scorul final.

Precedenta partidă dintre cele două echipe, disputată la începutul lunii iulie la Todirești, s-a terminat tot nedecis, scor 4 – 4. Echipa oaspete a condus cu 3 -1. Cei din Trestiana au avut însă o tresărire de orgoliu și au întors scorul pentru a conduce cu 4 – 3. Un gol marcat în ultimul minut a făcut ca partida să se termine la egalitate.

Toți fotbaliștii care evoluează pentru formația din satul Trestiana contribuie financiar, dar aceste întâlniri nu erau posibile fără implicarea specială a câtorva sponsori. Un aport deosebit l-a avut Dan Cristea, care s-a ocupat de închirierea bazei sportive FEPA și a restaurantului unde se va face după meci masa festivă. Echipa comunei Todirești este sprijinită financiar de primarul Petrică Simiuc. Acesta este nelipsit de la meciurile pe care le dispută echipa. Managerul echipei de la comuna Todirești este Dumitru Vasile, fratele cel mai mic din familia Dumitriu.

„La propunerea celor din localitate, mai ales pentru că Vasile Dumitriu are frații aici, la Bârlad, am început să sprijin de acum doi ani această tradiție. Chiar dacă ei sunt seniori ideea este foarte bună și am îmbrățișat-o cu mare drag. Este nevoie de mișcare și cu ocazia acestor întâlniri schimbăm impresii, împărtășim experiențe trăite de-a lungul timpului, învățăm unii de la ceilalți. Oamenii din zonă sunt bucuroși că au o ocazie să iasă din localitate. Avem parte de fiecare dată de un joc plăcut, neagresiv și care aduce un impact pozitiv în viața celor implicați, jucători și suporteri deopotrivă. E mare lucru să îți ocupi timpul făcând sport pentru că în momentul de față cei mai mulți se dedică altor activități și ignoră sportul. Promovez și susțin sportul și în rândul celor mici. De asemenea avem o echipă și în Liga a V-a, Gloria Todirești. Fenomenul e sprijinit cu implicarea mea și a altor oameni din localitate. Cred că ar fi o idee bună ca în tot județul să fie astfel de echipe, pentru că altfel poate foști colegi nu mai au ocazia să se reîntâlnească făcând o activitate care le-a încântat sufletul ani buni. Eu nu am jucat fotbal la o echipă sau un club sportiv dar am făcut lupte libere. De asemenea am făcut tenis de masă și de câmp, sporturi pe care încă le practic”, a declarat pentru Est News Petrică Simiuc, primarul comunei Todirești.

În echipa satului Trestiana media de vârstă este de 50 de ani, în timp ce jucătorii de la Todirești au, în medie, 40. Toți au jucat cel puțin la județeană, dar și în divizia C. Cel mai sus a promovat în cariera fotbalistică Petruț Ticiu, vedeta echipei satului Trestiana, care a evoluat în divizia B. Fratele său, Silvian, care îi este coleg în echipă, a jucat în divizia C.

Echipa satului Trestiana este formată din Petru Dumitriu, Constantin Dumitriu, Ion Dumitriu, Silvian Ticiu, Petruț Ticiu, Dan Cristea, Marian Postolache, Petru Dorineanu, Vasile Coman, Titi Burghelea, Nicu Diaconu, Andrei Diaconu, Laurențiu Ghelțu, Costel Poenaru și Andrei Negru.

“Scopul nostru este de a scoate tineretul din fața calculatorului. Îi îndemnăm să facă mișcare pentru a fi sănătoși. Poate dacă ne văd pe noi iau aminte și își schimbă viața înspre mai bine. Ne prinde însă bine și nouă, ne-am simțit extraordinar cu toții de fiecare dată când ne-am întâlnit pe terenul de fotbal. Ne-am bucura dacă ar veni mai mulți tineri pe stadion pentru a preda ștafeta, am fost puțin dezamăgit ieri de numărul mic al acestora”, a declarat pentru Est News Silvian Ticiu. (George PROCA)

