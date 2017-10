Caz revoltător la Simila! Adolescentă biciuită de tată, din cauză că nu a muncit destul! Fiica își acuză tatăl și de viol!

Sătulă de bătăi și umilințe, o adolescentă din satul Simila, comuna Zorleni, și-a luat inima în dinți și și-a reclamat tatăl agresor la Poliție. Biciuită și speriată, aceasta le-a spus oamenilor legii că nu mai poate îndură calvarul de acasă și că are nevoie de ajutor.

Fata avea vânătăi pe corp și, mai mult decât atât, și-a făcut curaj să spună că anul trecut, tatăl ar fi abuzat-o sexual, în timp ce mama era internată în spital cu un frate mai mic. I-ar fi mărturisit atunci femeii, însă aceasta nu și-a reclamat bărbatul. Polițiștii l-au reținut sâmbătă pe suspect, Liviu Șopalcă, de 46 de ani, pentru viol și violență în familie, însă, după 24 de ore, omul a revenit în sat, procurorul de caz considerând că poate fi cercetat în stare de libertate. Șopalcă a ieșit cu câtva timp în urmă din pușcărie, unde a stat vreme de trei ani după ce și-a ucis socrul în bătaie.

Rudele spun că omul îi lovește frecvent pe cei mici și nu au încredere în el de când s-a întors din pușcărie.

“Dacă și-a omorât socrul în bătaie, ce mai vreți ?! E un om periculos. Își lovește copiii cu varga. Nu vezi un zâmbet pe chipul acelor copii, nu au nicio bucurie. Le e teamă să vorbească. Bunica lor îmi este soră. Cât el a fost în pușcărie, am ajutat-o să își crească nepoții. A trecut prin multe. Și-a rupt de la gură și le-a dat lor. E distrusă să îi vadă mari, bătuți, chinuiți. Când a fost întâmplarea cu cumnatul meu, nu eram de față să vă pot povesti exact, dar știu că Liviu se certase cu nevasta lui, adică nepoata mea, ea s-a refugiat la părinți și el a intrat în curte, unde socrul i-a ținut piept. S-au împins, s-au lovit, nu știu amănunte, dar cumnatul meu a murit și Liviu a fost luat la pușcărie. La un Crăciun, l-am văzut pe Răducu, unul dintre copiii lor, plin de vânătăi. Băiatul mi-a arătat atunci și spatele și nici nu vreau să îmi amintesc ce am văzut. E dureros! Îmi e și teamă să vorbesc! Sunt autorități care trebuie să se implice“, ne-a spus sora bunicii adolescentei agresate.

”Am solicitat ordin de protecție. Tatăl trebuie să stea departe de copii”

Direcția Generală de Protecția Copilului a început o anchetă, pentru a stabili dacă minorii din familia respectivă sunt în siguranță alături de tatăl lor. Psihologul Ionel Brătianu, șeful Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat și Exploatat (CPRUCANE) Bârlad, ne-a precizat că, după o primă evaluare a cazului, a ajuns la concluzia că tatăl trebuie îndepărtat de mediul familial: ”Mai puțin contează în acest caz dacă este un om muncitor și harnic, atât timp cât nu-și poate manageria accesele de furie. Am stat de vorbă cu soția lui, cu fiica de 15 ani care l-a reclamat la poliție, cu sora ei mai mare cu un an. Este limpede pentru noi că acești copii, dar și mama lor prezintă tabloul clinic al victimelor violenței domestice. Imediat, adică în cursul zilei de astăzi, vom cere Judecătoriei Bârlad să emită un ordin de protecție, în așa fel încât tatăl să nu se mai apropie de ei, cel puțin deocamdată. Mi se pare prea mult să scoatem copiii din casa lor și să-i băgăm în sistemul de protecție, pentru că asta ar însemna o altă formă de abuz asupra lor. Ei trebuie să rămână alături de mamă, în casa lor, să meargă la școală”.

Până la obținerea ordinului de protecție, psihologii s-au asigurat că fata de 15 ani nu v-a sta alături de tată. Ea a fost luată pentru moment de bunica maternă, într-un alt sat din comuna Zorleni.

”Am vorbit și cu cadrele didactice. Fata este buna la învățătură, foarte cuminte, nu are probleme de comportament. Ea ne-a povestit că în ziua în care a fost bătută cu biciul de tată, a preferat să meargă la școală și abia la finalizarea cursurilor s-a dus la Poliție, împreună cu sora ei mai mare cu un an, care este în aceeași clasă cu ea. Frații și surorile ei, dar și mama, au fost incluși în programul de consiliere și asistență psihologică”, a mai precizat psihologul Ionel Brătianu.

Tatăl agresiv, văzut ca un ”tată model” de autoritățile comunei

Reprezentanții primăriei Zorleni susțin că familia este monitorizată de ani de zile, însă nimeni nu a sesizat vreodată că bărbatul ar fi agresiv.

“Am fost chemat și eu vineri, la poliție, unde fata de 15 ani a reclamat că tatăl ar fi bătut-o cu biciul și i-ar fi dat cu piciorul în gură. Semne pe față nu avea, dar pe spate avea urme. Nu vă pot spune dacă de bici sau de băț, asta urmând să stabilească medicii legiști. Ea a mai spus că anul trecut ar fi fost abuzată sexual de bărbat și că mama ar fi știut de lucrul acesta, însă niciodată nu ne-a sesizat despre așa ceva. Niciun alt copil sau vreun alt membru al familiei nu ne-a adus la cunoștință faptul că tatăl ar fi agresiv. Vecini au numai cuvinte de laudă la adresa lui, bărbatul fiind văzut de ei ca un tată model. El le spune poezii copiilor, le cântă, se joacă împreună cu ei. În plus, muncește alături de soția lui la câmp, au animale. Nu a solicitat ajutor social. Sunt oameni serioși, își văd de treburile și de gospodăria lor. Noi i-am avut în atenție, i-am vizitat, am stat de vorbă, însă niciodată nu am avut suspiciuni cu privire la comportamentul său în relația cu membrii familiei. Dacă ceea ce spune fata se dovedește a fi adevărat, atunci trebuie luate măsuri. În familie mai sunt zece copii, din cei 12. Ancheta este abia la început“, a declarat, pentru Est News, Ioan Munteanu, reprezentantul Primărie Zorleni. (Daniel MICU)

Comments

comments