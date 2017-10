Șapte rugbyști bârlădeni fac parte din lotul selecționatei secunde a României

Nu mai puțin de șapte rugbyști bârlădeni, care evoluează în cel mai important eșalon rugbistic din țară, Superliga CEC Bank, fac parte din lotul național lărgit al echipei România A, selecționata secundă. Este vorba de Alexandru Bucur, Alexandru Țiglă (CSM Știința Baia Mare), Bogdan Doroftei, Robert Neagu (CSA Steaua București), Ionuț Balaban (Dinamo București), Andrei Toader (CS Politehnica Iași) și Vasile Bălan (CSM București).



Bârlădenii se află într-un cantonament de pregătire centralizată, la Complexul Sportiv Navasart Snagov, care va lua sfârșit duminică. Se pregătesc pentru cupa Mondială 2019 alături de alți 39 de rugbyști din țară, sportivi cu experiență dar și tineri de perspectivă. Cei 46 de sportivi vor fi împărțiți în două echipe, cu titulatura de „România A” și „XV-le Președintelui”, care se vor întâlni sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf, de la ora 15:00. Pregătirea în acest stagiu va fi supervizată de către staff-ul echipei naționale de seniori a României format din Lynn Howells și Rob Moffat și Massimo Cuttitta, antrenorii echipelor de SuperLigă fiind și ei implicați activ.

„Este un proiect gândit pentru Cupa Mondială din 2019 și la ce va urma după această competiție, un proiect care dă șansa jucătorilor tineri să își arate potențialul. Trebuie să ne gândim încă de pe acum că avem nevoie să creștem acești jucători, să luăm în calcul că în echipă pot apărea oricând accidentări și de aceea e important să avem tineri capabili să fie soluții pentru ce avem nevoie. Deja trebuie să ne gândim la 2023, să creștem tinerii jucători pentru echipa națională încă de pe acum. Avem și jucători cu experiență în acest lot de 45 pentru că este important ca cei mai tineri să aibă modele, să învețe de la ei. Am gândit acest stagiu ca o experiență inedită și pentru antrenori, de aceea vor fi alături de noi și antrenorii de SuperLigă, va fi practic o continuare a ceea ce am făcut în acest an, inclusiv cu vizitele pe care le-am făcut la cluburi și faptul că am asistat la antrenamentele lor. De altfel, jucătorii care compun acest lot extins al României A sunt și propuneri ale antrenorilor de SuperLigă, dar și jucători pe care i-am remarcat noi în timpul antrenamentelor la care am asistat la cluburi. Este important că acești tineri să înțeleagă că este nevoie de multă muncă și seriozitate și cel mai important, să își dorească să facă performanță, să evolueze la nivel internațional unde cerințele sunt altele”, a declarat Lynn Howells.

Jucătorii convocați pentru acest stagiu:

CSM Baia Mare: George Oprea, Constantin Pristăvită, Ovidiu Cojocaru, Florian Roșu, Michael Doneghan, Alexandru Bucur, Mihai Lamboiu, Alexandru Țiglă

Steaua București: Alexandru Gordas, Cristian Melecciuc, Bogdan Doroftei, Ionita Florin, Alexandru Porojan, Robert Neagu, Damian Strătilă, Kuselo Moyajke, Eduard Bencea, Marius Lungu

Dinamo București: Andrei Bucurescu, Tudorel Bratu, Ionuț Balaban, Silviu Grădinaru, Cosmin Manole, Fili Lomani, Marcel Rusu, George Iacob

CSM București: Stelian Burcea, Lamă Sioeli, Ionuț Macoveanu, Kamil Sobota, Mario Arvinte, Darren Barin, Liviani Tuicakau, Maliepo Moa Mea, Alexandru Savin, Tongia Makefu, Vasile Bălan, Cristo Bezuidenhout, Vaovasa Hinkley, Winter Riley, Ion Adrian, Victor Dumitru

Politehnica Iași: Daniel Plai, Andrei Toader, Michael Scheppers

Universitatea Cluj: Vlad Rotaru

Staff: Antrenori: Lynn Howells, Robert Moffat, Massimo Cutitta, Medic: Cristi Staicu. Preparatori fizici: Mihai Merca/ Marius Todosi, Florin Teașcă. Analist Video: Sabin Vasilescu. Manageri: Iustin Ilioiu/ Silvian Ioniță. Antrenori invitați: Dănuț Dumbravă, Cristian Hildan, Eugen Apjok, Cosmin Rațiu, Horea Hîmpea. (G.P)

