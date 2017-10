Jale la Protecția Copilului Vaslui: mii de angajați, fără salarii, iar autoritățile sunt neputincioase

Cei peste 2.500 de angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Vaslui, cel mai mare angajator din județ, sunt într-o situație critică după ce nu și-au primit salariile de câteva zile, iar perspectiva este cât se poate de sumbră. Autoritățile locale ridică neputincioase din umeri și susțin că nu se pot substitui statului, cel direct responsabil de finanțarea sistemului de protecție al copilului. În cel mai fericit caz, angajații DGASPC Vaslui și-ar putea primi banii cu o întârziere de două săptămâni.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui se află într-un blocaj total. Pentru a doua lună consecutiv, instituția a rămas fără bani pentru plata salariilor și a serviciilor către diverși furnizori. Situația este cât se poate de gravă în privința achitării lefurilor către cei peste 2.500 de angajați, din care 1.500 reprezintă asistenții maternali profesioniști care au în îngrijire copii aflați în dificultate cărora trebuie să le fie asigurate condiții decente de creștere și educație. La această dată, instituția nu mai are niciun leu în cont, iar perspectivele sunt sumbre. Angajații, la fel ca și conducerea Consiliului Județean Vaslui, își puneau speranța într-o rectificare de buget a guvernului ce ar fi putut avea loc miercuri, 18 octombrie, cu alocarea unor fonduri cu destinație specială pentru susținerea sistemului de protecție a copilului din Vaslui. Din păcate, această problemă stringentă a județului nu a fost pusă pe ordinea de zi astfel încât salariații DGASPC mai au de așteptat. ”Există perspective pentru săptămâna viitoare. Sistemul de protecția a copilului este unul statal. Nu l-am făcut eu pentru că-mi trebuie mie. De aceea, statul trebuie să spună dacă-l mai susține. Nu ne putem acum noi substitui statului și să creăm Republica Vaslui. Noi, ca și Consiliu Județean, am făcut tot ce ceea ce a depins de noi și ce era partea noastră de finanțare. Acum să dea și statul bani”, ne-a declarat președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu.

Numai pentru plata salariilor, DGASPC Vaslui are nevoie de peste 7 milioane de lei pe lună. Instituția se află deja în a doua lună când nu poate plăti la timp lefurile angajaților, în septembrie fiind achitate cu o săptămână întârziere.

Lider sindicat Protecția Copilului Vaslui: ”Situația este foarte gravă. Deja nu știu ce să le mai spun oamenilor”

Fără să aibă prea mare putere, sindicatul de la DGASPC Vaslui încearcă să facă valuri și să găsească un sprijin la nivel național pentru ca salariații instituției să-și primească banii pentru activitatea desfășurată. La fel ca și cei din conducerea CJ Vaslui, sindicaliștii vasluieni au primit promisiuni că situația se va rezolva săptămâna viitoare. ”Chiar astăzi (n.red-miercuri), am avut întâlnire la nivel de federație, unde am expus problema de la Vaslui, una similară fiind și în județul Harghita. Noi nu am avut finanțare de la bugetul consolidat decât pentru primele opt luni din acest an. Însă, acum, situația este foarte gravă. Deja nu știu ce să le mai spun oamenilor. Am primit promisiuni că săptămâna viitoare vor intra banii. Președintele Federației Columna a promis că va merge la Guvern pentru a obține bani de la Fondul de Rezervă”, susține liderul Sindicatului DGASPC Vaslui, Gică Crețu.

În cazul în care, în cel mai fericit caz, guvernul va aproba, în viitoarea ședință din 25 octombrie, alocarea de fonduri pentru deblocarea sistemului de protecție a copilului de la Vaslui, banii pentru salariile angajaților vor intra abia peste două săptămâni din momentul de față. Și asta pentru că rectificarea bugetară va trebui publicată în Monitorul Oficial după care se face viramentul către Consiliul Județean Vaslui. Această instituție va trebui să convoace o ședință ”de îndată” pentru aprobarea alocării de fonduri către DGASPC. Abia apoi, în final, Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui va putea face viramentele bancare în conturile angajaților. Toată această procedură durează o săptămână, așa cum s-a demonstrat și în septembrie. (Ionuț PREDA)

Comments

comments