Produse de tehnica dentară în valoare de 4.500 lei, oprite la Vama Albița Echipa comună de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit produse folosite în tehnica dentară în valoare de 4.500 lei pe care o femeie de cetățenie română intenționa să le introducă în țară, ascunse în bagajele personale. Tamara S., în vârstă de 58 de ani, a vrut să intre în țară marți în calitate de pasager într-un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra autoturismului și pasagerilor, ocazie cu care, echipa comună de control formată din lucrători vamali și polițiști de frontieră a descoperit ascunse în bagajele personale ale femeii, în scopul sustragerii de la controlul de frontieră și fără să declare marfa transportată, 1.026 bucăți produse folosite în tehnica dentară (freze dentare, ace dentare, turbine și rotoare). Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reținerii bunurilor descoperite, în valoare totală de 4.500 lei și sancționarea contravențională a persoanei cu amendă în valoare de 3.000 lei. (G.P) Share: Facebook

