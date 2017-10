Ne-a părăsit și ultimul mohican din garda veche a teatrului bârlădean, Vasile Mălinescu

de Mihaela NICULESCU

Omul de teatru Vasile Mălinescu, care s-a stins din viață marți, la vârsta de 88 de ani, va fi înmormântat sâmbătă, în localitatea Popești – Leordeni, lângă București, unde se mutase cu câțiva ani în urmă.

Fire optimistă, deschisă și comunicativă, Vasile Mălinescu și-a trăit cea mai mare parte a vieții, 50 de ani, în teatrul bârlădean “Victor Ion Popa”. De fapt s-a identificat cu acesta, construindu-și prin muncă și tenacitate un loc aparte în pleiada oamenilor de teatru din Bârlad. Ca regizor a lucrat deosebit de bine cu actorii, iar ca actor a fost un partener excelent de scenă. Lucru declarat atât de actorii foarte tineri cât și de cei mai apropiați ca vârstă de regretatul regizor.

“A murit ultimul mohican, ultimul reprezentant al vechii gărzi. Era un om extraordinar, un om blând care cunoștea multe povești adevărate despre teatru și actorii scenei bârlădene. Povestea cu atâta poftă fapte și întâmplări încât nu te plictiseai niciodată în jurul lui. Avea o memorie extraordinară, iar ca regizor era o plăcere să lucrezi cu el. Ca om era deosebit, întotdeauna aplana conflictele pentru că îi plăcea foarte mult să existe armonie în colectiv. Nu l-am auzit să se plângă vreodată că îl doare ceva, nu voia să întristeze lumea cu problemele lui de sănătate. Era un tip savuros și e păcat că acum vorbim la trecut despre Vasile Mălinescu”, ne-a declarat George Sobolevschi, actor al Teatrului “Victor Ion Popa”.

Cuvinte apreciative are și Geta Cacevschi, una dintre actrițele longevive în teatrul bârlădean: “Discutam destul de des cu el. Ultima oară am vorbit la telefon acum două luni. Față de alte dăți mi s-a părut că are vocea stinsă, nu mai avea același tonus, dar nu mi-a spus deloc că suferă de vreo boală. Domnul Mălinescu era un tip spiritual, nu te puteai supăra pe el, era înțelegător, era un om cu inima deschisă. Eu personal i-am simțit lipsa atunci când a plecat din teatru. Vasile Mălinescu era o istorie vie, o enciclopedie. Mi-e dor de discuțiile pe care le aveam în biroul său, discuții constructive dar și relaxante. Răspândea energie pozitivă în jur. Avea o familie împlinită și cred că asta i se și datora pentru că el aducea binele prin felul lui de a vedea viața. Era un om plin de umor și cred că asta l-a făcut să reziste atât de verde deși avea o anumită vârstă”.

În anul 2005 Vasile Mălinescu a ieșit la pensie, dar a mai colaborat o vreme cu teatrul, de care parcă nu se putea despărți. Atât în perioada în care era angajat, cât și după pensionare, omul de teatru Mălinescu s-a implicat în sprijinirea mișcării Teatrului de Amatori. A colaborat cu diferite instituții, dar și cu școli, unde a coordonat trupe de actori amatori. O colaborare excelentă a avut-o cu Cercul Militar Bârlad. Sub bagheta regizorului Mălinescu trupa Cercului Militar a reușit să obțină rezultate remarcabile în competiții naționale pentru teatrul de amatori.

“E un moment greu, dar eu cred că domnului Mălinescu nu i-ar plăcea acum să fim triști. Să ne gândim la el și să ne rugăm să – și găsească odihna acolo sus. Cu siguranță că așa se va întâmpla, pentru că a fost un om bun”, a mărturisit Marcel Năstase, fost șef al Cercului Militar Bârlad.

