Elevii vasluieni sunt nevoiți să înghețe de frig în curtea școlii pentru a putea face ora de sport

Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că problema sălilor de sport în școlile gimnaziale din oraș este ”delicată”, având în vedere că doar trei din cele 13 astfel de unități de învățământ au în prezent săli proprii în care elevii desfășoară orele de educație fizică.

Pavăl a precizat că municipalitatea nu a avut fonduri pentru amenajarea de săli de sport în școli, iar în unele cazuri construcția unor astfel de amplasamente este imposibilă din cauza lipsei spațiului, motiv pentru care elevii sunt nevoiți să desfășoare orele de sport în curtea școlii, de multe ori la temperaturi scăzute sau chiar în incinta sălilor de clasă.

“Cunoaștem problema lipsei sălilor de sport, dar nu au fost fonduri suficiente. Am investit mult în modernizarea infrastructurii școlare și urmează ca pe viitor să identificăm surse de finanțare, astfel încât să putem ridica măcar una, două săli de sport. În unele cazuri, chiar dacă am dori nu am putea construi săli de sport, pentru că nu există spațiul fizic necesar, pentru că școlile au fost proiectate pe suprafețe mici. Este o problemă pe care o vom avea în vedere, dar nu pot da un termen, pentru că apoi mi se va reproșa că am promis ceva și nu m-am ținut de promisiune”, a declarat primarul Vasile Pavăl. (G.P)

