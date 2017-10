RC Bârlad a reușit să învingă în deplasare la Arad și rămâne în cărți pentru un loc pe podium

Rugby Club Bârlad a reușit să obțină sâmbătă cea de-a doua victorie din acest sezon al Diviziei Naționale de Seniori (DNS), învingând pe CSUAV Arad. Cele două formații au dat totul pentru a obține cele patru puncte, preluând pe rând conducerea. În final motive pentru a zâmbi au avut bârlădenii, care s-au impus cu 27 – 24.

„A fost un meci foarte strâns, cu schimbări de rezultate. Am fost conduși și am condus succesiv dar mă bucur că în final am luat cele patru puncte. A fost un meci destul de încâlcit ca procedee tehnice, dar a fost o victorie meritată. Nu poți câștiga altfel în acest sport, jucând slab”, a declarat pentru Est News Ioan Harnagea, antrenorul RC Bârlad.

Rezultatul nu a permis bârlădenilor să urce în clasament deoarece CS Știința Petroșani, ocupanta locului 3, a învins în deplasare la CSM Bucovina Suceava, scor 15 – 17. RC Bârlad are în schimb un meci mai puțin disputat. Bârlădenii au un avantaj considerabil de 5 puncte față de ocupanta locului cinci și are șanse reale la play-off, unde acced doar primele patru clasate la finalul sezonului regulat.

SCM Gloria Buzău a avut câștig de cauză în derby-ul primelor două clasate, câștigat cu 26 – 22. ACS Tomitanii a învins în altă partidă RCM Galați, cu 32 – 15.

SCM Gloria Buzău ocupă prima poziție în DNS, cu 18 puncte. Pe doi, cu 15 puncte, se clasează CS Năvodari. Urmează CS Știința Petroșani și RC Bârlad, ambele cu câte 11 puncte. ACS Tomitanii Constanța e pe 5, cu 6 puncte. Urmează RCM Galați, care are 5 puncte. Pe șapte se clasează CSM Bucovina Suceava, cu 2 puncte. Lanterna roșie CSUAV Arad are un singur punct, obținut ca bonus defensiv. (G.P)

