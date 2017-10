Conducerea PNL Vaslui acuză Prefectura de favorizarea candidatului PSD la Primăria Oșești

Conducerea PNL Vaslui aduce acuze grave la adresa Prefecturii Vaslui legat de alegerile parțiale de la Primăria Oșești, din 5 noiembrie. Liberalii cred că reprezentantul guvernului în teritoriu l-ar favoriza pe candidatul PSD la primărie prin tergiversarea emiterii unui ordin de vacantare a postului de consilier deținut de acesta odată cu trecere sa de la PNL la PSD.

Scandal în județul Vaslui înainte de alegerile parțiale la una din primării, după ce primarul interimar al PNL a trecut în tabăra PSD cu mai puțin de o lună înainte de scrutinul național din 5 noiembrie. Liderii liberali îi acuză pe cei din conducerea Prefecturii Vaslui de tergiversarea emiterii unui ordin prin care primarul interimar de la Oșești, Didi Alexandroae, ar trebui să-și piardă funcția de consilier local și, implicit, de primar interimar, în condițiile în care i s-a retras sprijinul politic odată cu trădarea politică.

”Încă de acum o săptămână, am depus la Prefectura Vaslui documentația prin care am solicitat eliberarea postului de consilier local de la Oșești deținut de Didi Alexandroae. Din păcate, nu am primit niciun răspuns. Eu știu că, în conformitate cu prevederile legale, prefectul poate să o ducă până la 30 de zile. Însă, ar fi bine să nu se implice mai mult decât îi permite legea în campania electorală. De aceea, îi solicităm prefectului ca, pe lângă implicarea în organizarea alegerilor, să emită și acel ordin de vacantare a postului deținut ilegal acum de Didi Alexandroae, în condițiile în care nu mai este consilier PNL”, a afirmat președintele Organizației Județene Vaslui a PNL, Nelu Tătaru.

Prefectul județului Vaslui susține că solicitarea PNL este în analiză în cadrul serviciilor de specialitate a instituției pe care o conduce astfel încât ordinul va fi emis în momentul finalizării procedurilor interne. ”Avem 30 de zile la dispoziție pentru a răspunde legal solicitării. Am primit pe 16 noiembrie o adresă de la PNL, care în momentul de față este pe circuit. Se analizează cadrul legal și dacă se constată că sunt îndeplinite toate condițiile, atunci emitem ordinul de prefect. Însă, trebuie să se înțeleagă foarte clar că nu favorizăm pe nimeni”, ne-a declarat prefectul județului Vaslui, Eduard Popica.

Actualul edil interimar al comunei Oșești, Didi Alexadroae, ajuns la conducerea primăriei după pierderea postului de către primarul PSD Grigore Lefter odată cu condamnarea sa definitivă pentru fapte de corupție, a ajuns pe funcție din postura de viceprimar PNL. Cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parțiale pentru funcția de primar, Alexandroae a anunțat că va candida din partea PSD. În consecință, conducerea PNL Vaslui a decis excluderea acestuia din partid, ceea ce presupune, legal, și pierderea funcției de consilier local și, implicit, cea de primar interimar. (Ionuț PREDA)

Comments

comments