Moartea stupidă a lui Ștefan, băiatul de 10 ani care s-a sufocat după ce și-a prins gâtul în geamul mașinii familiei

de Daniel MICU

Tragedie fara margini, aseara, in localitatea Codaesti. Un copil de 10 ani a murit sufocat, dupa ce si-a prins gatul in geamul de la masina surorii mai mari. In joaca, băiatul a deschis portiera si urcat pe scaunul din stanga, masina avand volanul pe dreapta. Autoturismul are geamuri electrice si, din cate se pare, avea si o problema mai veche la sistemul de inchidere. Neatent, el a actionat butonul de inchidere a geamului si acesta s-a ridicat, gatul copilului fiind prins ca intr-o menghina, intre sticla si chederul portierei. A fost zarit tarziu de o fetita care mergea dupa animale pe camp si care si-a alertat tatal.

Ajutat de un vecin, barbatul a reusit sa il scoata pe copil din capcana, insa acesta nu mai era in viata.

”Ma duceam dupa vite, la camp si, trecand pe langa casa lor, fata mea zice: <Ce face Stefan acolo?! Cand ma uit, portiera deschisa si se vedeau picioarele ridicate de la pamant. El era cu capul bagat acolo. Am fugit repede. Am sunat pe mama lui. Am sarit gardul pe la vecin si l-am gasit pe baiat cu capul sus-sus in usa, spanzurat. Am tras de geam. Am sunat la 112. Era mort, saracul ! Cine stie de cand statea acolo ?! Un papucel era pe scaun, unul era jos. Cred ca el a deschis usa. A apasat pe buton si geamul merge si fara contact. Nu gaseam cheile, nu am vazut nicio cheie, dar cand am dat de buton, mergea. De regulă, fara contact nu merge geamul, dar asta era pe direct”, ne-a povestit Vasile Brahuța, vecinul care l-a descoperit pe băiat.

Ștefan 10 ani la începutul acestei luni. Tatal lui a murit acum cinci ani, răpit de o boală nemiloasă. În momentul tragediei, mama era la serviciu, ea lucrand ca vânzătoare la magazinul din sat. Sora lui, mai mare, este plecată la muncă în Anglia.

Oamenii spun că băiețelul învata bine, era bine educat si era apropiat de biserica. Pana la sosirea ambulantei, medicul de familie din sat a declarat decesul baiatului. Criminalistii vor stabili acum imprejurarile in care s-a produs nenorocirea, trupul baiatului fiind transportat la Morga Vaslui penru necropsie. Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

