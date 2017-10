ACS Moara Domnească are ocazia să demonstreze că merită primul loc în Liga a V-a

Cap de afiș în Liga a V-a de fotbal va fi duminică partida dintre ACS Moara Domnească și CS Victoria Muntenii de Sus, primele două clasate din seria EST. Diferența dintre cele două echipe este de doar două puncte, ceea ce înseamnă că o victorie a celor de la CS Victoria Muntenii de Sus ar duce la rocada celor două în clasament. Orice alt rezultat decât victoria pare un eșec pentru ACS Moara Domnească care este lider și datorită faptului că ocupanta locului doi are cu două jocuri mai puțin disputate.

Ambele echipe sunt neînvinse până acum. ACS Moara Domnească se poate lăuda cu faptul că are cea mai bună apărare din Liga a V-a, cu doar 7 goluri primite în șase partide. În schimb adversara sa are un atac redutabil, reușind să marcheze în cele patru meciuri disputate până acum nu mai puțin de 18 goluri, o medie de 4,5 goluri pe meci.

Seria EST este de-a dreptul ofertantă în această etapă deoarece mai programează și duelul dintre SC 2000 Lipovăț și Avântul Solești, ocupantele locurilor 3 și 4. FC Ghergheleu va căuta a doua victorie din acest sezon, în compania lanternei roșii Avântul Codăești. Avântul Băcani va încerca să evadeze din subsolul seriei, în confruntarea cu Viitorul Văleni, ocupanta locului cinci.

Pe primul loc în seria EST din Liga a V-a este ACS Moara Domnească, echipă care are 14 puncte. Pe doi este CS Victoria Muntenii de Sus, cu 12 puncte. Completează podiumul SC 2000 Lipovăț, cu 9 puncte. Urmează Avântul Solești, cu 7 puncte. Viitorul Văleni are 6 puncte. Pe șase se clasează FC Ghergheleu, cu cinci puncte. Urmează Avântul Băcani, cu 4 puncte. Ultima clasată, Avântul Codăești, are 1 punct.

Etapa a opta din seria VEST a Ligii a V-a pare una de antrenament pentru granzi, dacă ne luăm după calculele hârtiei. Liderul FC Vulturești va întâlni Viitorul Rebricea, ocupanta locului cinci. FC Rapid Brodoc, ocupanta locului doi, are meci acasă cu Unirea Negrești, ocupanta locului șase. Un meci și mai ușor are FC Gloria Todirești, care va întâlni pe Unirea Alexandru Vlahuță, penultima clasată. Ocupantul locului patru, Inter Sport Vaslui, va înfrunta lanterna roșie Avântul Zăpodeni. Singura partidă care pare ceva mai echilibrată este cea dintre Vulturul Bălteni și Voința Ștefan cel Mare, ocupantele locurilor 7 și 8.

FC Vulturești, e lider în Liga VEST, cu 16 puncte. E urmată de FC Rapid Brodoc, care are 12 puncte, dar și un meci mai puțin disputat. Completează podiumul FC Gloria Todirești, tot cu 12 puncte. Inter Sport Vaslui e pe patru, cu 10 puncte și un meci mai puțin disputat. Pe cinci se clasează Viitorul Rebricea, cu 7 puncte. Locurile șase și șapte sunt ocupate de Unirea Negrești și Vulturul Bălteni, cu 6, respectiv 4 puncte. Urmează trei echipe cu câte 3 puncte: Voința Ștefan cel Mare, Unirea Alexandru Vlahuță și Avântul Zăpodeni. (George PROCA)

