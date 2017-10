Bârlădenii vor putea viziona gratis documentarele „Ordine de sus” și “Aceia”

Bârlădenii sunt așteptați sâmbătă, de la ora 12.00, la Muzeul “Vasile Pârvan”, unde vor putea viziona gratuit documentarele „Ordine de sus” și “Aceia”, a regizorilor unguri Viktor Oszkár Nagy, András Petrik. Evenimentul are loc în cadrul programului KineDok powered by One World Romania.

Filmat în 2013, “Ordine de sus” se concentrează pe refugiații care au plecat din Asia și Africa pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Grupuri de tineri speră să intre în Uniunea Europeană prin trecerea frontierei dintre Serbia și Ungaria. Într-un registru observațional, filmul spune povestea unei granițe văzute de pe partea ungară, unde unii localnici patrulează frontiera dintre satele lor și Uniunea Europeană, în calitate de gardieni publici și voluntari. De partea cealaltă a frontierei, un pastor din Subotica îi ajută să supraviețuiască pe imigranții pregătiți să treacă granița.

“Aceia” este un documentar de scurtmetraj despre Vámosszabadi, un sat liniștit și bogat din Ungaria. Sau cel puțin așa era, până când un eveniment neașteptat a deranjat liniștea și pacea satului. În 2013 s-a înființat o nouă așezare de refugiați chiar la câțiva kilometri distanță de granița cu aceștia. Localnicii au avut o reacție puternică, începând să protesteze, iar un grup activist a decis să facă orice pentru a scăpa de imigranți. De fapt, acest mic sat s-a confruntat cu o problemă de care s-a lovit și restul lumii câteva luni mai târziu. Filmul ridică semne de întrebare privind toleranța, frica de necunoscut și emigrarea.

Parteneri ai Asociației One World Romania sunt Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Eclipse Film (Ungaria), ReStart (Croația), Krakow Film Foundation (Polonia), Bergen International Film Festival (Norvegia), Activist 38 (Bulgaria). Evenimentul are loc cu sprijinul Programului Europa Creativă al Uniunii Europene, Centrului Național al Cinematografiei și BRD – Groupe Societe Generale. (G.P)

